«La juventud también tenemos derecho a ser escuchados en el gobierno de Almassora»

Sergio Gómez Amate marcará dentro de una semana un antes y un después en el Ayuntamiento de Almassora ya que el 15 de junio se convertirá en el concejal más joven de la historia del consistorio de esta localidad de la Plana Alta.

Afiliado al PSPV-PSOE hace alrededor de seis meses, Sergio Gómez, de 19 años, ocupaba el puesto número 9 en la lista socialista encabezada por la actual alcaldesa en funciones, Merche Galí. Y ese mismo número, un total de nueve, son los concejales que el PSPV-PSOE ha logrado en Almassora consiguiendo con ello que Sergio asuma el cargo de concejal en el gobierno.

El día de las elecciones del 26 de mayo, el joven lo vivió con «mucha emoción» y como relató a Levante de Castelló, «estaba en la mesa electoral en la zona de la playa junto a quien será también concejal –Joan Antoni Trenco– y a medida que iba avanzando el escrutinio veíamos que podía ser posible». Tras ello la celebración en la sede «fue enorme».

Y con quien vivió el recuento de los votos en esa mesa electoral, Joan Antoni Trenco, ha sido parte protagonista de que Sergio Gómez depositara ayer el acta de concejal junto a los del resto de compañeros del PSPV-PSOE que tomarán posesión del cargo el próximo sábado 15 de junio. Como comentaba el próximo edil de Almassora, decidió dar el paso a la política porque «siempre, desde bien joven he tenido una preocupación por todo el tema que me rodeaba, por comprender mi entorno y en definitiva entender mejor el mundo». Y en cuanto a su elección por afiliarse al Partido Socialista Sergio Gómez comenta que «pienso que es el partido que más me representa» y su profesor de Historia, Joan Antoni Trenco, también forma parte de la lista socialista y le ha podido inculcar parte de los ideales socialistas. Junto a ello y a que «mis padres también me han inculcado unos valores próximos al partido y ha sido un poco influencia de gente y también mia propia», Sergio Gómez decidió iniciar su camino en la política.

Así y todo, el joven que en la actualidad está estudiando 1º de Enfermería en el CEU y es árbitro de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana, cree que puede aportar «otro enfoque a lo que se viene haciendo» e incide en que «la juventud también tenemos derecho a ser escuchados en el gobierno de Almassora y en definitiva hacer cosas para que un sector se sienta representado». Según Sergio «hay que movilizar a la juventud y que vean que la política sirve».

Por último, y en referencia al trabajo que le depara al equipo de gobierno los próximos cuatro años, el joven de 19 años comenta que se tiene que seguir con el proyecto que se ha estado haciendo estos años «y que la gente vea que el proyecto es viable y que se puede hacer otra política a la que había antes».