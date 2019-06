El nuevo reto de Laia Cañes

Laia Cañes vivió en 2018 uno de sus mejores años como deportista. La atleta de La Vilavella logró la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Trail disputado precisamente en su casa, en la Penyagolosa Trails, y desde entonces ha recibido un sinfín de homenajes. Pero lejos de llevarse por el éxito, la deportista provincial ha seguido entrenando a conciencia para mantener su nivel y este sábado afronta en Portugal uno de sus retos más importantes: la defensa del subcampeonato del Mundo.

«Al tener la ayuda económica de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y la plaza fija en el Mundial desde Penyagolosa 2018, hemos podido planificar mejor este Mundial, siendo el objetivo prioritario del año y con una preparación más específica que las ediciones anteriores para los que debía clasificarme previamente», explica Laia Cañes en declaraciones a la web de la RFEA.

La atleta provincial profundiza en su preparación y añade que «durante el invierno he estado haciendo ruta (València, Castelló y Sevilla) y he trabajado más la velocidad y calidad. Ya desde finales de febrero empecé el trabajo de montaña y, aunque no me he visto tan bien en los resultados, los entrenamientos y controles que hemos ido haciendo sí son buenos y llego con mucha confianza».

La cita de este sábado se celebra en el municipio de Mirandha do Corvo y Laia Cañes espera «una carrera muy rápida, lanzada desde el principio en plan loco y que será una carrera por eliminación y muy exigente». «Creo que se va a necesitar mucha concentración porque no va a haber tiempo para relajación alguna como en otras pruebas de más kilometraje o con largas subidas. He estado en el circuito tres veces y me gusta, es muy variado y se puede correr bastante porque el firme permite buena pisada. Cuenta con pocas zonas muy técnicas y con bastantes cambios de dirección. Además, el entorno es muy bonito», concluye diciendo la todavía subcampeona mundial.