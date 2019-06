Onda triomfa en les finals autonòmiques d'escala i corda

El trinquet d'Onda va gaudir d'una gran fase final amb els millors equips de les tres províncies aquesta temporada. Espectacular i molt emocionant va ser la fase final Autonòmica dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de la modalitat d'escala i corda. En total es van jugar 30 partides en les cinc categories de competició: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. Van participar dotze escoles de les tres províncies: Ondara, Beniarbeig-El Verger, Petrer, Almassora, Vila-real, Onda, Moixent, El Genovés, Massamagrell, Algimia, Montserrat i sa Pobla Vallbona.

En categoria benjamí, l'or el va guanyar Moixent, en categoria aleví va guanyar Ondara, en categoria infantil va guanyar Beniarbeig-El Verger, en categoria cadet va guanyar la Pobla de Vallbona i en categoria juvenil va guanyar Algimia.

Moltes sorpreses en una fase final molt igualada, on molts equips van tenir possibilitats de victòria en el trinquet d'Onda, que va gaudir d'un gran ambient al llarg del passat dissabte i diumenge. L'equip d'Almassora no va tenir el seu millor dia davant els altres equips i finalment es va haver de conformar amb la quarta plaça a nivell autonòmic.

Els altres equips van demostrar que estaven més compensats en totes les seves línies i van quedar per davant de l'equip de la província. Pol i Marc van acabar entre els millors de la Comunitat Valenciana. En categoria aleví, l'equip de Vila-real, integrat per Ferrán i Pepe, va quedar quarts en una fase final molt interessant on els primers equips van sorprendre el gran favorit, Montserrat, que quedo tercer. Vila-real va ser quart, encara que era l'equip més jove de la categoria.

En categoria infantil, l'equip de Vila-real integrat per Pepe, Álvaro i Samuel va ser tercer, donant la sorpresa en guanyar a Moixent, en la seva última partida, per 40 a 35, per a aconseguir el bronze. En categoria cadet, l'equip d'Onda integrat per Diego, Cristian i Santi va guanyar la plata quan semblava que anaven a aconseguir l'or, ja que van jugar l'última partida del cap de setmana, en el que era la gran final, i van arribar a estar 30 a 25, per a tancar el títol autonòmic, però al final van perdre els tres últims jocs, davant el millor equip de la competició i el més treballat en totes les posicions.

En categoria juvenil, l'equip d'Onda integrat per Álex, Óscar i Juan va ser tercer en una fase final molt igualada, tancant una gran temporada per a l'equip juvenil i sumant la segona medalla per a la seva escola.

Van lliurar les medalles i detalls als finalistes autonòmics el vicepresident de la Federació de Pilota de Valenciana, Pedro López; el regidor d'Esports d'Onda en funcions, Paco Chalmeta; i la regidora d'Esports de la Pobla de Vallbona, Iris Marco al costat del president del CPV Onda, Ricardo Baraldes. La Federació de Pilota Valenciana i el CPV Onda van lliurar una samarreta de la selecció al regidor d'eEsports d'Onda com a detall del seu suport a l'esport base d'Onda i també a l'esport autòcton, rebent un gran aplaudiment per part de tots els presents en el trinquet del municipi castellonenc.