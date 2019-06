Romà Bas, tercera pieza clave para el TAU Castelló

El TAU Castelló ha oficializado la renovación del alero alicantino Romà Bas, quien cumplirá así su tercera campaña con el equipo azulejero. El presidente de la entidad, Luis García, aseguraba en la presentación que «Romà Bas jugará otro año con nosotros. Para nosotros es importante que un jugador de su calidad y su profesionalidad forme parte un año más del equipo. Además, es muy buena persona».

Romà Bas es un jugador experimentado en la liga, con cuatro ascensos a sus espaldas, que se mostraba también muy contento con la renovación: «Estoy muy a gusto aquí. Es como estar en casa. Además, tengo la espinita clavada de la mala temporada que hicimos el año pasado». Muy clara tenía Romà la renovación, de ahí que no dudara en comentar que «esta era mi primera y única opción, de hecho no he mirado nada más y es el año que más pronto he renovado».

El final de temporada del de Xàvea fue muy bueno, acabando el año con 6,8 puntos de media y un 41 por ciento de acierto en tiros desde la línea de 6,75.

Con esta renovación son ya tres las piezas claves con las que Toni Ten contará para el próximo curso baloncestístico, que aún está por confirmar su inicio aunque todo apunta a que comience más pronto que las temporadas anteriores.