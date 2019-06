Los siete árboles del parque de la Panderola fueron talados por su mal estado

Después de la polémica en redes sociales tras la tala de varios árboles durante las obras en el parque de la Panderola del Grau, el Ayuntamiento de Castelló explicó ayer en un comunicado los motivos, así como los proyectos de futuro. «El parque de la Panderola contará con medio centenar más de árboles una vez concluya la remodelación. Pese a que el proyecto de obras incluye la tala de siete ejemplares de diámetro superior a 60 centímetros por el mal estado de conservación en el que se encontraban, el desmonte de 12 árboles pequeños así como el trasplante de una unidad de Cocculus laurifolius, no solo se reponen sino que, en conjunto, se contempla la plantación de nuevos ejemplares de árboles de distintas especies, de forma que una vez terminadas las obras el número de árboles resultante en el ámbito del parque se verá incrementado significativamente respecto al preexistente», recoge el informe técnico del servicio municipal. «La Panderola contará aproximadamente con 56 árboles más que en su estado previo a la intervención, teniendo en cuenta que dicha cantidad podrá variar mínimamente en función del estado de conservación de cada uno de los elementos afectados», añade el escrito.

El criterio seguido tanto en la redacción del proyecto, que ha contado con el asesoramiento del departamento de Medio Ambiente, como en la ejecución de las obras en relación con la tala de árboles ha sido básicamente la valoración del estado de conservación de los elementos a eliminar, intentando como premisa básica conservar el mayor número posible de ejemplares.

En dicho sentido, se están conservando provisionalmente varios ejemplares de Platanus hispánica, existentes junto a los talados, cuyo estado (según se puede comprobar in situ) no garantiza su viabilidad. No obstante se les aplicarán los tratamientos convenientes para intentar recuperarlos.