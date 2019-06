L'Aplec d'Herbers reclama una mejor cobertura de móvil

Aplec dels Ports. Los inicios de esta fiesta se remontan a 1978. Desde entonces, cada año un municipio de la comarca de Els Ports se encarga de organizar el evento con el objetivo de reivindicar la cultura, la lengua y la identidad de sus gentes. Este año, Herbers será el encargado de realizar el evento los días 26, 27 y 28 de julio.

El municipio de Herbers se prepara para recibir l'Aplec dels Ports' que congregará el último fin de semana de julio a alrededor de 5.000 personas. A día de hoy, el municipio castellonense está sufriendo problemas con la cobertura de la telefonía móvil y desde la organización de l'Aplec reconocen que «esta situación se vive a menudo en le pueblo».

Herbers es un municipio que se encuentra en la comarca de Els Ports, entre las provincias de València, Castelló y Teruel, y cuenta con 49 habitantes censados. Hasta el momento solo tienen acceso a la red de Movistar y tan solo llega el 2G. Adrià Serret, parte de la organización de l'Aplec dels Ports, destaca que «hoy en día tenemos el 4G e incluso está llegando ya el 5G, pero allí en el pueblo todavía está el 2G, que es para enviar WhatsApp muy básicos y si hay mucha gente, se colapsa la red».

Los días 26, 27 y 28 de julio el municipio castellonense recibirá a más de 5.000 personas y la organización se está preparando para que la cobertura móvil no sea un problema. «Desde la organización hemos hablado con las distintas compañías telefónicas pero eso no es cosa de su responsabilidad. Nosotros tampoco podemos hacer la inversión de poner una antena, hemos solicitado una antena móvil para esos días pero se nos ha denegado», cuenta Serret. No obstante, añade que «ahora estamos intentando trabajar en las subvenciones que se van a dar a nivel estatal para que llegue la cobertura 4G a toda la España rural y estamos pendientes aún de que salgan las resoluciones para poder pedir las ayudas y que las empresas puedan acceder a las subvenciones para traer la cobertura al pueblo. Por lo menos tendríamos dos empresas y a lo mejor entre las dos, si se hacen un poco la competencia el servicio sería mejor».

A lo largo de ese fin de semana, la cobertura en el municipio estará colapsada debido al aumento considerable de población. «La capacidad de señal de las antenas que tenemos instaladas no da abasto para un evento así», reconoce la organización. Sin embargo, el que no haya cobertura móvil no supondrá un problema para la seguridad de los asistentes. Desde la organización indican que habrá un punto de control donde se encontrará la Guardia Civil y los bomberos. Asimismo, el 112 siempre funciona a pesar de que no haya cobertura.

Además, los organizadores irán señalizados en todo momento para que sean reconocidos fácilmente, además de estar coordinados por walkie-talkie para cualquier necesidad, y habrá una señalización que marque dónde está el médico y el centro de control. «Antes no había teléfonos móviles y se hacían estas cosas y no pasaba nada. Ahora parece que si no hay móviles se va a acabar el mundo», bromean. Así mismo, Herbers cuenta con una cabina de teléfonos.