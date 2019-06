Miguel Fernández, primer fichaje del Peñíscola

El pívot granadino Miguel Fernández es la primera incorporación del mercado de fichajes para el equipo de Juanlu Alonso. El ya exjugador de UMA Antequera ficha por el Peñíscola RehabMedic después de acabar contrato con el conjunto andaluz y jugará la próxima campaña bajo las órdenes del técnico madrileño. El club de la Ciudad en el Mar comienza así a dar forma al proyecto 2019/2020 después de cerrar el capítulo de bajas y renovaciones.

Miguel Fernández, en sus primeras palabras como jugador del Peñíscola, declaró estar «con muchas ganas de empezar»: «Tengo ganas de conocer a los compañeros, al entrenador y cuerpo técnico, y a toda la gente que rodea al equipo». El pívot andaluz indicó que fichó por el club peñiscolano ante la propuesta de Juanlu Alonso: «He aceptado la oferta porque Juanlu se puso en contacto conmigo y me propuso querer ser mejor. Todo el mundo me habla de él como un técnico que me puede hacer crecer como jugador. Además me gusta el equipo, con mucha gente joven; desde fuera se ve que hay buen ambiente. No he tenido dudas en aceptar la oferta. Mi primera opción era el Peñíscola y es con la que me he quedado».

Fernández se definió como un jugador que aportará al grupo «muchas ganas», y que intenta sumar con mucho esfuerzo: «Doy siempre todo lo que tengo». También reconoció ser un pívot al que le gusta «jugar de espaldas a portería y asociarse con los compañeros». El de Granada espera dar al Peñíscola todo esto y «más cosas» que Juanlu sacará de él.