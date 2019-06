El escritor Miquel Torres narra su propia vida a través de «Temps de Rock 'N' Roll»

El escritor castellonense, Miquel Torres, presentó ayer en la librería Argot de la capital de la Plana 'Temps de Rock'N'Roll', su primera novela. «Esta obra escrita en valenciano se compone de una serie de historias breves contadas en primera persona en las que al juntarse forman una novela. El protagonista vive la vida al ritmo de la música aunque también sabe que la misma nunca acaba como dicen las canciones. La vida no será como las canciones, pero sin las mismas, la vida no valdría tanto la pena», afirmó el autor.

El Rock 'N' Roll es el estilo musical que hace de hilo conductor en toda la novela. «Aparecen excesos, sexo y verdad, pero al mismo tiempo hay intimidad, descubrimiento, amor y amistad. El protagonista explica una parte importante de su vida a través de la música (juegos, personas a las que quiere o momentos que no volverán, pero gracias a la música se podrán recordar)», añadió Torres.

En 'Temps de Rock 'N' Roll' también se hace referencia a Castelló, ciudad natal del escritor. «El protagonista explica diferentes momentos puntuales de su vida que han sucedido en varias ciudades. Ahí aparecen Valencia y Castelló, u otras europeas como París o Amsterdam. La idea es hacer de un ente abstracto un espacio que forme parte de la memoria propia», explicó.

Esta novela fue publicada el pasado mes de abril, pero «ha llevado cerca de dos años de trabajo» según afirmó su escritor. «Han sido dos años de faena intermitente porque he tenido que trabajar en otros proyectos. Lo más importante es la satisfacción de cuando lo terminas», declaró Torres.

Miquel Torres ha publicado tres libros de relatos en los últimos años: 'Històries de l'illa sense costes' (2008), 'Els diumenges' (2013) y 'Low-cost' (2016). «'Temps de Rock 'N' Roll' es mi primera novela y la primera obra en la que la música tiene un papel tan importante en la narración. Muchas personas me han dicho que nunca había introducido la música de una manera tan explícita. Creo que en este caso concreto ella hace el papel de hilo conductor y refleja el paso del tiempo, haciendo que con ella recordemos momentos y personas que han formado parte de la vida», afirmó el autor.

En esta novela se podrá disfrutar de este estilo musical con grupos mundialmente conocidos como The Doors, The Clash, Lou Reed, Bowie, Dylan, Extremoduro, AC/DC, Nirvana, Ramones o The Rolling Stones y de otros más alternativos. «Como dice una frase del libro: Sin música la vida sería más fría», concluyó Torres.