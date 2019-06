El FIB cierra el cartel de su 25 aniversario

En cinco semanas la música llenará el recinto de festivales de Benicàssim con el inicio del FIB. La organización del festival ya tiene cerrado el cartel para su 25 aniversario que se celebrará del 18 al 21 de julio. La lista de artistas que pasarán por los escenarios del FIB está encabezada por Kings of Leon, Lana del Rey, Fatboy Slim y Vetusta Morla, y también cuenta con estrellas como The 1975, Franz Ferdinand, George Ezra, Jess Glynne y Kodaline, entre otros.

La organización del festival ha confirmado los últimos artistas que se unen al cartel y que son Bakermat, Cherry Glazerr, Totally Enormous Extinct Dinosaurs (Dj Set), Bawrut, Joakim, Miqui Brightside (Dj Set), así como otros artistas artistas que estarán en los escenarios y en la South Beach Pool Party del FIB.

En cuanto a los abonos para el festival, los bonos de 4 Días (con 8 de acampada gratuita en Campfest), del 15 al 22 de julio, tienen un precio de 155 euros (gastos de gestión no incluidos). Los precios para las entradas de tres días son los siguientes: de jueves a sábado 130 euros y viernes a domingo: 135 euros (precios con gastos de gestión no incluidos). Las entradas de 2 Días: jueves y viernes: 90 euros, viernes y sábado: 95 euros y sábado y domingo: 95 euros. Todas estas entradas cuentan con camping y gastos de gestión no incluidos

Además están a la venta las entradas de día a precio especial: Jueves: 45 euros, Viernes: 50 euros, Sábado: 50 euros y Domingo: 50 euros. Estas entradas no cuentan con zona de acampada y los gastos de gestión tampoco están incluidos.

Puedes comprar los Pases VIP a 325 euros y las entradas de Villacamp a 99 euros. Además, hay un cupo muy limitado de entradas VIP de día para jueves a 110 euros, y viernes, sábado o domingo a 135 euros. Y todos estos precios también tienen incluido los gastos de gestión.