Marqués propone a Cs un acuerdo estable en Benicàssim

La candidata popular, Susana Marqués, ha querido hacer pública la propuesta de acuerdo que, desde el viernes pasado espera respuesta de Ciudadanos y de su portavoz, Cristina Fernández. Marqués recordó que «durante esta semana hemos tratado reiteradamente de establecer una mesa de trabajo que dirimiera un acuerdo de gobierno que ofreciese a los ciudadanos de Benicàssim estabilidad para los próximos cuatro años y que les garantizase que se cumplirá con su mandato en las urnas. Cualquier otra opción, no respondería a lo que han dicho las urnas mayoritariamente, que no es otra cosa que un gobierno de centro derecha liberal».

Marqués recordó que tiene el aval de haber sido la fuerza más votada el 26 de mayo, «y no solo eso. Hemos incrementado los votos del PP en un 36,36 % respecto de las elecciones del 28 de abril, consiguiendo ser la lista más votada en las 21 mesas electorales de Benicàssim. Cosa que el resto de partidos no lo puede decir, de hecho, Cristina Fernández perdió un 40,56 % de los votos entre las elecciones autonómicas y las locales. Es decir, son votos que no se han querido entregar a la candidata de Ciudadanos».

Con estos argumentos «que emanan de los resultados de las elecciones y que son firmes, contrastables e incontestables», Susana Marqués resumió su propuesta de acuerdo para el próximo mandato.

La propuesta de acuerdo de los populares pasa por «ofrecer a Ciudadanos la primera tenencia de alcaldía del municipio con una dedicación exclusiva» y, según explicó la candidata popular, «ofrecemos al resto de concejales de la formación naranja, las delegaciones que, en función de sus prioridades programáticas, requieran su atención, de manera que puedan dedicar todo su esfuerzo a hacer cumplir su programa».