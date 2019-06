El concejal de Deportes de Onda anima a los jugadores

Paco Chalmeta, concejal de deportes del Ayuntamiento de Onda, se acercó al entrenamiento del primer equipo de la escuadra ondense en La Serratella para dar ánimos a los futbolistas de cara al partido de vuelta de la final por el ascenso a Tercera División que les enfrentará al Intercity Sant Joan d'Alacant, en tierras alicantinas este sábado a las 18.00 horas, con un doloroso marcando en contra de 0-4. El edil reconoció que «lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. He dado ánimos a la primera plantilla, y he aprovechado también para darles mi apoyo. No hay nada perdido y mucho por ganar», aseguró.