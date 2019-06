Diego d'Onda i Carmen de Castelló jugaran a l'Europeu de Portugal

Vicent Molines confiarà en els jugadors que tenen experiència en la modalitat de One Wall, per a les seleccions sub-17 i sub-19. En les seleccions sub-15 debutaran tots els esportistes que han mostrat una regularitat en els entrenaments i competicions. En els entrenaments s'han guanyat el ser seleccionats, no se'ls convoca només pels seus èxits a nivell individual i per equips a les seves escoles, tot ha estat important. Ha estat una decisió molt difícil perquè en la nostra pedrera hi ha grans esportistes. Algun dels jugadors que han estat entrenant segur que té la seva oportunitat en pròxims Europeus.

Diego d'Onda, jugarà el seu segon Europeu, després de disputar l'Europeu de 2017, que es disputà a terres valencianes, concretament en la localitat de Tavernes Blanques. En aquella ocasió participà a partides a les modalitats de Joc Internacional i Llargues. En 2019, aquesta convocat per a jugués la modalitat de One Wall amb la selecció sub-17, encara que podria tindre minuts en les competicions de Joc Internacional i Llargues, amb la selecció sub-19, ja que ha estat un dels habituals en els entrenaments d'aquests anys.

Carmen de Castelló debutarà en la selecció, sent la primera dona de la província que jugarà amb la selecció valenciana. Ella jugarà en la selecció sub-15, juntament amb les seves companyes que també debuten en aquest esdeveniment internacional. Tots dos esportistes, porten una gran temporada en les diferents competicions que han jugat i han demostrat que són dels millors de la nostra pedrera en les seves respectives categories.

Els entrenaments previs a l'Europeu comencessaran el 27 de juny en Massalfassar. S'han planificat un total de 10 entrenaments per a preparar totes les modalitats de competició, que es realitzessin a Tavernes Blanques i Massamagrell.

Els jugadors sub-17 i sub-19 també hauran d'entrenar i jugar a les modalitats de llargues, Joc internacional i pilota lusitana. Les noies també hauran d0entrenar a diverses modalitats. Si algun esportista cau lesionat podria ser reemplaçat per algun dels companys que no ha entrat en la convocatòria final. Tot açó per a preparar de la millor manera posible aquesta competició i cerca de aconseguir el màxim número d'éxits per a la selecció valencia en les diverses modalitats del Europeu.