Nova jornada del Trofeu d'Estiu d'Escala i Corda

El pròxim cap de setmana es viurà una nova jornada de la competició d'estiu de clubs de la modalitat més tècnica de la pilota valenciana, l'escala i corda. En la divisió de plata es l'Onda A l'únic representants de les comarques del nord. Va guanyar a Moncada i va caure en la jornada passada davant Riba-roja B. Pel que fa a la tercera categoria de la competició,Xilxes jugarà la pròxima jornada al Álvaro Navarro de Xilxes davant el Manises A. Per últim, la partida de la jornada en quarta C tindrà com a protagonistes a l'Onda B i el Xilxes B, en un clàssic derbi provincial.