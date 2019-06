Alcón: «A fecha de hoy no es posible ofertar el grado de Ciencias del Deporte en la UJI»

«En estos momentos no es posible ofertar el nuevo grado de Ciències de la Activitat Física i de l'Esport (CAFE) y es difícil que esté implantado para el curso que viene». Con estas palabras, la rectora de la Universitat Jaume I (UJI) explicaba ayer la situación en la que se encuentra el trámite de la nueva titulación, pendiente del informa favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y la posterior autorización de la Generalitat. Alcón hacía estas declaraciones en un desayuno informativo para dar cuenta de su primer año al frente de la universidad pública de Castelló y en el mismo confirmó que el Grado de CAFE no será ofertado en el plazo de inscripción que arranca el próximo lunes. «El lunes no estará en la matrícula», aseveró.

Con todo, Alcón remarcó que la intención de la universidad es implantarlo e instó a «respetar los tiempos». «En este momento no podemos ofrecerla y tampoco es un problema. Se ofrecerá en el momento en que se den todas las condiciones, y eso, es bueno para la universidad y es bueno también para la sociedad. Hay una hoja de ruta que hay que seguirla. Lo que la universidad ha podido hacer lo ha hecho y entiendo que, si desde la universidad pedimos siempre respeto a nuestros tiempos, las diferentes agencias tienen que tener el tiempo suficiente para trabajar con rigor. Otra cosa podría ser más perjudicial que beneficioso para la universidad», argumentó Alcón.

La UJI dio el primer paso oficial para la puesta en marcha del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en enero cuando presentó ante la Conselleria de Educación el expediente técnico inicial y la petición de autorización. La memoria del plan de estudios fue aprobada por el Consell de Govern de la universidad el 31 de enero y, posteriormente, se envió a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, organismo encargado de dar el visto bueno al que será el trigésimo tercero grado de la universidad pública de Castelló. Tras el informe favorable de la ANECA, sería la recién creada Conselleria de Universidades la que tendría que dar su autorización.

Tal como publicó Levante de Castelló, desde la AnecaA explican que, incluso si el informe se emite en el mes de octubre, se podría ofertar el grado para el curso que viene, igual que han hecho otras universidades como la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) que, habiendo recibido la aprobación tras la finalización del plazo de inscripción pero han abierto otro plazo para poder implantarlo en el curso viniente.

Con todo, Alcón se muestra más prudente. «Nos gusta hacer las cosas bien y paso a paso. Lo que la universidad ha podido hacer, está hecho, y es remitir el informe a la Aneca. Nosotros queremos implantar la titulación, pero queremos hacerlo bien y con total garantía. Y si tuviéramos un informe mañana, haríamos un consejo de dirección y se valoraría. No podemos crear falsas expectativas, aunque sí tenemos un horizonte de futuro claro que es el rediseño de la oferta de grados, doble grados y másteres, uno de ellos es CAFE», aseveró la rectora.

La memoria cuenta con una propuesta de oferta de 60 plazas por curso y destaca el carácter multidisciplinario (rendimiento deportivo, actividad física y salud, gestión deportiva, recreación deportiva y docencia de la educación física) lo que marca una oferta diferenciada con respecto al grado que plantea la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castelló.