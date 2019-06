UGT y CSIF denuncian trato de favor del PP a CC OO

Las secciones sindicales de UGT y CSIF en la Diputación de Castelló han hecho público un comunicado en el que denuncian un supuesto trato de favor del diputado de Recursos Humanos, Luis Martínez, del PP, a un sindicalista de CC OO. Por este motivo, UGT y CSIF a seguran que no firmarán el nuevo pacto sindical porque «no beneficia en nada a los trabajadores», precisa la nota.

El comunicado señala que «el diputado delegado de RRHH convoca mesa general de negociación con el único propósito de firmar un Pacto Sindical donde se disminuyen considerablemente las horas necesarias para liberarse los delegados y así enmascarar de legalidad el que un delegado de CC OO que tenía que haberse incorporado a su puesto de trabajo después de las elecciones celebradas en marzo no lo haya hecho. Inexplicablemente desde la corporación y el servicio de RRHH se lo han consentido».

«UGT y CSIF se niegan a entrar en ese juego y firmar un nuevo Pacto Sindical que no beneficia en nada a los trabajadores y es una artimaña tramposa que sólo persigue el beneficio personal de un delegado de personal y de su sindicato CC OO. El pacto, en resumen, pretende que para la liberación completa de un delegado y la dispensa de la asistencia a su puesto de trabajo solo sean necesarias 115 horas mensuales, además de que se permita acumular las horas de delegado de prevención. Hay que recordar un trabajador de la Diputación tiene una jornada de trabajo de 140 horas mensuales, lo que era necesario hasta hora para la liberación total al sumar las horas de los diferentes delegados electos por cada sindicato», dice más adelante la nota.

El comunicado resalta que «UGT no acudió a la Mesa general de negociación (MGN) porque no estaba legalmente constituida y no se incluía ningún punto de negociación de los solicitados por registro junto con el CSIF el 28 de Mayo pasado y que están siendo demandados por los trabajadores al ser muy beneficiosos para ellos».

«El único sindicato que se puede considerar que aprobó la nueva propuesta de Pacto Sindical promovida por la Corporación del PP a través de su servicio de RRHH fue CC OO, ya que USO, aunque acudió a la polémica Mesa general de negociación, no puede formar parte de la misma, según sentencia del Tribunal Supremo Nº 1 /2018 de fecha 18-1-2018. Se da la casualidad que el mismo delegado de personal que ahora se pretende beneficiar solicitó a principios de año la aplicación de dicha sentencia», concluye la nota.