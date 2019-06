Las emociones, la otra cara del universo mental

Sociedad. La característica por excelencia del ser humano es su capacidad de razonar. Aunque no es menos trascendente su vertiente emotiva. Esta cara del universo mental es el objeto de estudio de la inteligencia emocional, que irrumpe en plena era de la robotización.

Miedo, Alegría, rabia, tristeza, asco y sorpresa. Estas son,ba juicio del speaker y conferenciante Ángel López, las seis emociones básicas que acompañan a las personas en su vida cotidiana. La capacidad que tenemos para identificarlas y gestionarlas en positivo configura nuestra inteligencia emocional. Esta facultad es la otra cara del complejo universo mental y tan importante como la que históricamente más se ha valorado, es decir, el coeficiente intelectual, o capacidad lógica para resolver problemas.

Con el objetivo de promover y divulgar la inteligencia emocional en cualquier ámbito de la sociedad, en abril de 2012 se creó la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional (Asnie).que preside Miguel Ángel Díaz. El colectivo comenzó su andadura con una con una conferencia en València, en noviembre de ese año. En la actualidad, la entidad cuenta con unos 300 socios.

En Castelló, Asnie inició sus actividades a finales de 2018. Cuenta con un equipo de 15 personas, coordinadas por los expertos en inteligencia emocional Kike Algora y Marisa Sancho.

La entidad ha realizado hasta ahora 67 conferencias (entre valencia, Castelló y Alicante) y 5 talleres prácticos, con una asistencia global de unas 12.000 personas.

La última actividad que ha organizado en Castelló fue el jueves, en el Menador, donde Ángel López, impartió una conferencia, bajo el título «Maestría emocional. Los tres pilares de las emociones y cómo dominarlos». Para López, lo primero es conocer de qué están hechas las emociones, cómo nos pueden llegar a controlar y qué hacer para revertir el proceso. «Es decir, que seamos nosotros quienes lideremos y gobernemos nuestras emociones», precisa .

«Hay tres aspectos que gobiernan una emoción. La corporalidad. Toda emoción lleva con sigo un forma de expresarse corporalmente, el objetivo es cómo cambiar nuestro estado emocional a través del cuerpo. La segunda es el lenguaje , el discurso interno. Si es negativo entramos en una dinámica negativa, y la inversa. Y la tercera, es el enfoque. Orientarlas hacia un sentido positivo, porque la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras emociones. Un mal estado emocional aboca a una mala toma de decisiones», explica.

López remarca la importancia de conocer nuestras emociones. «Nos ayudará en todo lo que signifique relación y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos las relaciones no cesan»,dice. El conferenciante subraya que el estudio sobre la inteligencia emocional está en los albores, por la prevalencia hasta ahora de la inteligencia racional, «pero mientras que seamos humanos tendremos que formarnos en inteligencia emocional», remarca.

Kike Algora y María Sancho señalan que el colectivo Asnie persigue ofrecer ayuda a las personas para que conozcan y guien sus emociones para que vivan relaciones positivas. «Creemos que actuando así, entre todos, construimos un mundo más feliz y mejoraremos nuestra calidad de vida», explican.

Los coordinadores destacan que no hay ningún requisito previo para integrar en el grupo, salvo el pago de la cuota anual de 25 euros, que da acceso a las conferencias via on line que organiza Asnie. «Los socios pueden acceder a las conferencias,que grabamos previamente, cuantas veces quieran», dice Kike.

Kike y Marisa indican que no hay ninguna relación entre la inteligencia emocional y coeficiente intelectual y ambas se pueden entrenar y estimular. «Esta sociedad está cada vez más robotizada, y lo que al final nos va a diferenciar de las máquinas es la capacidad de empatizar con las personas y de gestionar nuestras emociones para vivir de manera más feliz», explica Marisa. Kike pone el acento en la importancia de la inteligencia emocional en todos los ámbitos sociales, incluido el laboral. «A mayor inteligencia emocional, mayor salario, porque hay más rendimiento y productividad», precisa Algora.

Los coordinadores de Asnie en Castelló apuestan por incorporar la inteligencia emocional al ámbito de la educación, pero no como asignatura específica, sino de manera trasversal, «y contar con docentes y pedagogos formados en esta materia que sean capaces de detectar los momentos en los que los que los alumnos necesitan expresar sus emociones».