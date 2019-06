Nuevos ayuntamientos

Tras un inolvidable viaje por el caudaloso Danubio, con visitas a ciudades húngaras, eslovacas y austriacas, junto con un matrimonio con el que nos unen más de sesenta años de amistad y relación, con el que he puesto punto final a las bodas de oro matrimoniales con mi mujer, al llegar de nuevo a Castellón me he leído los tres periódicos locales y uno nacional, lo que casi ha estado a punto de producirme un infarto periodístico, con tanta declaración de políticos, tantas reuniones, tantos pactos, etc, etc. Al final las cosas han ido quedando claras. En la Comunidad Valenciana para reeditar el acuerdo del Botánico, la solución es crear más puestos: una vicepresidencia y más consellerias. Ahora habrá que esperar más cargos nuevos. Por cierto que es curioso el nombre que han dado a algunas de estas Consellerias: «Hacienda y modelo económico», «Sanidad Universal y Salud Pública», «Economía sostenible», «Vertebración del Territorio y Obras Públicas», «Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica» y «Calidad Democrática, Buen Gobierno, Transparencia y cooperación». ¿Hay quien da más?

Toni Cantó lo ha dicho gráficamente: «El Gobierno del Botànic se ha convertido en un dantesco reparto del botín». Hay como en el Ayuntamiento de Castelló estaba todo vendido, acudí a Benicàssim dónde la cosa estaba menos clara, aunque al final se impuso la lógica, y al igual que lo partidos a la izquierda votaron al PSOE los de Centro apoyaron al Partido Popular de manera que Susana Marqués seguirá ostentando la alcaldía con el apoyo de ciudadanos. Al final buenas palabras de todos los portavoces y sorprendentemente dos promesas por «democracia» e «imperativo legal», una de ellas incluso con puño en alto. Ojalá pronto las leyes y los jueces determinen que cuando no se use la fórmula legal sin añadidos, lleve a la pérdida del cargo.

Cristina Fernández que encabeza la lista de Ciudadanos ha sido clara:; «No vamos a ser los palmeros del gobierno del PP durante cuatro años en Benicàssim. Con Susana pueden hacer un buen tándem. En el Ayuntamiento de Castellón buena puesta a punto del acto de toma de posesión de los representantes del pueblo, con seriedad y elegancia hasta que llegó el momento de los representantes de Compromís y Unidas Podemos, cuyos máximos titulares iban como si fueran de romería o borrasqueta. Lo cortés no quita lo valiente. Buenos parlamentos de los nuevos portavoces de Vox y Ciudadanos y Begoña Carrasco. Se criticó la falta de voluntad de consenso de la última etapa, pero hay que confiar en que Amparo Marco, que decidió no afrontar sola esta etapa o incluso con el apoyo de Ciudadanos, cumpla lo que señaló de ser la alcaldesa de todos los castellonenses.

Breves

Durante estos días lejos de España, tuve oportunidad de ver a través de las televisiones internacionales el nuevo triunfo de Rafa Nadal en Francia. Como se ha escrito los éxitos de Nadal vienen siempre como consecuencia del sacrificio y del empeño, gana por oficio, por dignidad, por pundonor, por rabia y encima presume de España,saca la bandera, brinda las copas a su país y paga los impuestos aquí. Es un caballero de la corrección. Un verdadero ejemplo para la juventud.

El Club Deportivo Castellón, entra en una nueva etapa, que esperemos se consolide y en esta categoría en la que milita, hay que aspirar a lo mejor. Afortunadamente el señor Garrido propició con una fuerte inversión una nueva etapa que deseamos consolide ahora Vicente Montesinos, con el apoyo de los excelentes profesionales Jordi Bruixola y Pepe Mascarell.

- Quiero expresar así mismo mi más sentido pésame a la familia de Juanjo Selma, una institución en la hostelería al frente del popular Borsalino de la calle Alloza durante muchos años, por cuyas venas corría sangre albinegra. Descansa en paz amigo.