El PSPV de Castelló avala a José Martí para presidir la diputación

El histórico alcalde de Sueras, José Martí, será el próximo presidente de la Diputación de Castelló tras 24 años de dominio conservador. Así lo aprobaron por unanimidad los doce diputados socialistas, una decisión que fue ratificada por la tarde por la ejecutiva provincial, dirigida por Ernest Blanch.

El nombramiento cuenta con el beneplácito de la comisión federal del PSOE y con el de la dirección de país. Consideran que es un perfil poco conflictivo y aunque no era la candidatura preferida, se dan por satisfechos. Martí forma parte del núcleo duro del PSPV en la provincia que ha ganado peso en los últimos años. Entre otros, lo forman el propio Ernest Blanch y la exconsellera de Infraestructuras, Maria José Salvador, así como el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

El nombramiento de Martí llega acompañado de polémica tras la maniobra de Ferraz de cambiar dos de los diputados de la lista propuesta por la ejecutiva provincial. En concreto, los de José Luís Ábalos incluyeron a las alcaldesas de la Vall d'Uixò, Tania Baños, y la de Benicarló, Xaro Miralles, lo que ha provocado la salida de Luisa Monferrer (partido judicial de Nules) y Fernando Juan (por Vinaròs).

Ferraz justificó este movimiento en la necesaria paridad (que no se cumplía en la lista) así como en priorizar la representación de los municipios pequeños frente a los grandes. Aunque en el PSPV no gustó la interferencia de la dirección federal, las dos alcaldesas que han entrado in extremis en la propuesta son afines al presidente Ximo Puig.