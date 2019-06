Ofrecen sueldos de 1.400 € al mes para captar enfermeros este verano para Castelló

Buscan profesionales de la enfermería en Castelló para la campaña estival y ofrecen 1.400 euros al mes como gancho. La necesidad es tan acuciante, cara a cubrir vacaciones, bajar y libranzas del personal a cuatro días de arrancar la temporada en los ambulatorios de la provincia, en unos meses en los que la población, sobre todo en el litoral, se multiplica, que el colegio oficial ha canalizado el SOS de Sanidad en las redes sociales y en los tablones de anuncios virtuales del sector.

Ofrecen «trabajo estival para enfermeros en la provincia de Castelló, en la capital y Benicàssim, que necesitan incorporar profesionales enfermeros de julio a septiembre en las playas». Lo explica Iván Ortiz, responsable de la oferta de enfermeros, que especifica que «la demanda se amplía a Torreblanca».

«Necesitamos contratar más personal para tener la playa cubierta todo el verano, ya que si no, los que se quedan no podrían librar, ni ponerse enfermos, ni cogerse vacaciones, sobre todo con el incremento poblacional en la costa en general y en estos tres municipios en particular, y de las necesidades de atención sanitaria», señala el enfermero.

«La incorporación será inmediata, este mismo lunes, y para tres meses», argumentó Ortiz, señalando que «a las dos horas de lanzar el anuncio ya tenía aspirantes, con el currículo en el correo electrónico o por teléfono».

También en Geriatría

La urgencia también llega al sector geriatrico. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas elevó ayer a través de los colegios profesionales de enfermeros de toda España la «necesidad urgente de enfermeros para cubrir las vacantes de este verano». Es, sobre todo, para las residencias de ancianos de Castelló y Benicàssim, desde julio hasta septiembre.