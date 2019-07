El desabastecimiento de fármacos crece y lleva de cabeza a las farmacias en verano

El desabastecimiento de fármacos crece y lleva de cabeza a las farmacias de la provincia de Castellón este verano. El número de productos con problemas de suministro ha aumentado. En la actualidad, según la Agencia Española de Medicamentos, afecta a 543, cuando a principios de año eran 416. Además, la problemática se agrava debido a que existe una mayor afluencia turística, que eleva el número de pacientes que acuden a las boticas y se encuentran con que el fármaco que les han recetado no lo tienen.

«En las zonas de costa se agudiza el problema, porque tenemos más gente ahora», explican desde la farmacia Lahoz Pruñonosa de Orpesa. En muchos casos existe otro que lo puede sustituir, pero en otros supuestos no, con lo que al paciente no le queda otra que ir a su médico y que les prescriba de nuevo. «Mucha gente no lo comprende, pero nosotros hacemos lo que podemos», explican.

Desde la oficina de María José Sales, de Peñíscola, expresan que la situación es «horrible» y que afecta a productos de uso muy corriente, como el Adiro, que es un antiagregante plaquetario. «El problema es que en verano hay más gente que en invierno, que tenemos una clientela que ya nos conoce», manifiestan.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Sergio Marco, señala que «es un desastre que no tiene visos de solución». Además, hay más carencias que no se notifican a la Agencia Española de Medicamentos porque hay laboratorios que intentan no declarar el problema. A su juicio, el Gobierno podría legislar que cuando se autorizase a un laboratorio a fabricar un medicamento, este tuviera la obligación de mantener el mercado completamente abastecido. Señala que esto se quitó hace cuatro o cinco años.

Las causas por las que se produce esta situación son muy variadas. A veces es la falta de un principio activo. Asimismo, «hay productos que debido a la continua bajada de precios la empresa decide no comercializarlos o les sale más a cuenta enviarlos hasta el extranjero, debido a que resultan más baratos en España», detalla.

Asimismo, el presidente de los farmacéuticos relata que en verano hay más población flotante en la Comunitat, lo que redunda en mayor consumo, con lo que en aquellos que tienen falta de suministro, el problema se acrecienta, pero no afecta al resto.