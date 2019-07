Fraude masivo en analíticas para detectar legionela en la provincia de Castelló

El Juzgado de Instrucción número 3 de Castelló investiga una presunta estafa masiva en analíticas de agua obligatorias para la detección de la legionella y otros microorganismos realizadas por una misma empresa en piscinas municipales, vestuarios de campos de fútbol, colegios, cámpings etc.. Según ha podido saber Mediterráneo, una mercantil de Almassora --llamada Comercial Balaguer Plagas y Piscinas SL-- se encuentra en el punto de mira --su legal representante está investigado-- por supuestos delitos de falsedad documental y estafa al cobrar por realizar estudios que no hacía realmente y expedir certificados falsificados en los que daba fe de que no había rastro de legionella en las instalaciones.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat a este diario, Instrucción 3 ha incoado diligencias previas a partir de un atestado de la Guardia Civil para investigar la presunta falsificación de análisis de agua. Tanto la Benemérita como el departamento de Salud Ambiental de la Conselleria de Sanidad analizan desde finales del mes de junio abundante documentación intervenida en un registro realizado en la citada empresa, sita en el polígono Ramonet de Almassora.

Cientos de afectados...

Aunque el juzgado no dispone todavía de un listado de ayuntamientos perjudicados en la provincia por el presunto fraude --al estar el caso en fase incipiente de instrucción--, este periódico ha podido saber que hay cientos de entidades afectadas por los engaños.

Según diversas fuentes municipales consultadas, la empresa en cuestión ofrecía servicios integrales, tales como analíticas, desratización, venta de productos para piscinas etc.. Por lo que respecta a los estudios del agua, acudía a la instalación en cuestión, tomaba muestras y decía enviarlas a laboratorios reales externos para su examen. Transcurridos unos días, entregaba a las entidades y organismos municipales (entre ellos numerosos Ayuntamientos de Castellón) falsas certificaciones en las que se decía que estaba todo bien. Sin embargo, la Guardia Civil ha podido identificar el presunto fraude.

Independientemente del dinero --mucho de él, público-- supuestamente estafado, cabe destacar que la práctica delictiva de la empresa investigada supone un grave riesgo para la salud pública.

La infección por legionella pude presentarse como una enfermedad febril, bien de carácter leve y sin focalización pulmonar o de carácter severo como una neumonía atípica. Puede llevar a la muerte por complicaciones pulmonares y, precisamente, la mayor fuente de contagio es el sistema de aguas de grandes edificios, hoteles, hospitales, piscinas o fuentes de agua termal.

Ayuntamientos estafados...

Almenara

La empresa investigada cobró al Ayuntamiento de Almenara por realizar los pertinentes análisis en la piscina municipal y les entregó una falsa certificación que validaba su estado. Tal y como ha confirmado la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, el consistorio era cliente de la mercantil «desde hacía muchos años» y le compraba cloro, le encargaba tratamientos de desratización etc.. «En cuanto tuvimos constancia de lo que pasaba, desde el Ayuntamiento contratamos a otra compañía inmediatamente para que hiciera todos los tests y, por fortuna, salieron negativos», explicó ayer la munícipe.

Vilanova d'Alcolea

Lo mismo sucedió en Vilanova d'Alcolea. El consistorio se apresuró a pedir una analítica a otra empresa al saber que Comercial Balaguer Plagas y Piscinas SL estaba investigada. La compañía que está ahora en el ojo del huracán les había realizado controles en el campo de fútbol, los vestuarios y la piscina municipal. Por suerte, el segundo test confirmó que no había riesgo alguno. Ambos ayuntamientos han acudido a declarar al cuartel como perjudicados y han entregado facturas.