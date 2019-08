L'Alcora activa su Plan General para añadir 1,7 millones de m2 industriales

El Ayuntamiento de l'Alcora dio ayer un importante paso adelante en el proceso para dotar al municipio de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El pleno municipal aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria la propuesta definitiva del Plan General Estructural (PGE). El siguiente paso es la remisión del documento a Conselleria para su revisión final. Así lo avanzó el alcalde, Samuel Falomir, quien destacó la trascendencia de la iniciativa como «instrumento clave para el progreso de la ciudad, ya que permitirá su desarrollo urbanístico e industrial, y favorecerá el impulso de la economía y la creación de empleo».

Por este motivo, el munícipe celebra que la propuesta del PGE haya salido adelante y agradece a todos los grupos políticos su apoyo en este paso, ya que supone «hacer un gran favor al pueblo». «Se ha hecho pensando en el interés general, atendiendo a criterios técnicos y con la finalidad de que la localidad cuente con el mejor plan para los próximos 20 años», detalla. El vigente data del año 1989 y después de tres décadas «está ya agotado y no es capaz de dar soluciones eficaces a las necesidades reales del municipio», manifiesta el primer edil.

Previsión

La propuesta del nuevo documento contempla 1,7 millones de m2 más de suelo destinado para industria y otras actividades económicas --el máximo crecimiento permitido por ley-- «lo que posibilitará que puedan desarrollarse más PAI donde instalarse empresas y negocios».

Falomir aclara que el valor del terreno será el mismo hasta que no se ejecuten los polígonos. «Aunque pase a ser urbanizable industrial, los propietarios seguirán pagando la misma contribución hasta que no esté urbanizado». Asimismo, especifica que el compromiso del consistorio es que la zona industrial se desarrolle en 3 ó 4 fases. «Esta cuestión se determinará en la segunda parte del plan, la pormenorizada», matiza. «Estas fases se harán en función de la necesidad y se ejecutarán siempre que la mayoría de los propietarios de los terrenos estén de acuerdo», subraya.

Alegaciones

Por otra parte, el alcalde explica que estudiaron las alegaciones presentadas. «Se han aceptado las que se podía y las que no se han admitido es porque técnicamente no son viables», concreta. El munícipe cita, como ejemplo, las aportadas que proponían otra zona industrial en la carretera de Onda, que «finalmente no se han podido aceptar a causa de los informes técnicos desfavorables». «También hicimos la consulta a Conselleria y nos trasladaron la imposibilidad de materializar esa propuesta», agrega. «L'Alcora necesita buscar oportunidades de futuro para mejorar su desarrollo económico y social, y con ello, optimizar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos. El nuevo plan es una herramienta fundamental para que el pueblo pueda progresar», concluye el primer edil.