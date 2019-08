El educador de Segorbe estudia denunciar a la consellera Oltra

El exeducador social del colegio La Resurrección de Segorbe que fue despedido por presuntos abusos sexuales, cargos por los que fue absuelto, ha iniciado acciones para denunciar las declaraciones de la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, contra su persona por considerar que son presuntamente constitutivas de un delito contra el honor.

Así, indicó a este periódico que se ha iniciado el procedimiento de conciliación previo a la vía jurídico contencioso administrativa y, por otro, la conciliación previa a la querella penal al considerar que las palabras de Oltra podrían suponer un delito de calumnias, injurias y acusación y denuncia falsa que han ocasionado daños irreparables al trabajador y a su entorno próximo.

Según expuso, Mónica Oltra vertió graves acusaciones en 2017 en Les Corts, al señalar e identificar al educador social con hechos no probados, que eran fruto de una investigación no concluida. Añade que quedó expuesto a escarnio público, tuvo que abandonar Segorbe, donde residía y donde llegó a ser concejal del PP, para no ser señalado por los vecinos y su pareja abandonó su empleo. El juzgado nº 3 de Castelló en sentencia firme de julio de 2018 lo absolvió al considerar que no había prueba de cargo suficiente.