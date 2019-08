Una playa de Orpesa, la primera libre de humos de toda la Comunitat

Esta es la señal que se ha colocado en el camino de acceso a la cala Retor para concienciar de no fumar.

Esta es la señal que se ha colocado en el camino de acceso a la cala Retor para concienciar de no fumar. Bellido

La concienciación por dejar libre de humos las playas en España ha llegado hasta la provincia de Castelló, concretamente a Orpesa, donde se ha declarado la primera playa de estas características de toda la Comunitat Valenciana.

Se trata de la cala Retor, una de las más acogedoras, situada junto al Puerto Deportivo y muy cerca de la Concha. Allí se ha instalado ya la señalética que indica que se trata de una Playa Sin Humos, con lo que se pretende promover que no se fume en este espacio público junto al mar.

La iniciativa ha sido impulsada por el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, según anunció ayer la alcaldesa, María Jiménez, quien se mostró satisfecha de que su localidad sea «pionera» en este aspecto. «No sancionaremos. Es una medida más de concienciación», dijo.

Al respecto, el concejal de Medio Ambiente y Playas, Jordi Llopis, explicó a este periódico que la medida se lleva a cabo por varias razones, como es la salud, para que los que los usuarios que no fuman no tengan que respirar humo; la limpieza; y el impacto medioambiental. Y es que, según apuntó, en base a estudios, «cada colilla que se deja en la arena o en la orilla contamina hasta 50 litros del agua del mar». Un dato que, sin duda, preocupa.

La iniciativa es, así, una forma de acabar con las colillas, pues la gran parte de los fumadores las dejan en la arena, con el consiguiente daño para el medio ambiente que esto produce, «especialmente en el fondo marino», según añadió Llopis. Además, se impulsa después de varias recogidas que se han llevado a cabo.

Desde las redes sociales ayer se empezaba a dar a conocer esta noticia, aunque muchos usuarios todavía no son conocedores. Un turista de Madrid, Jesús Bastante, relató ayer al salir de esta playa a este periódico que unos «jóvenes estaban fumando cerca nuestro». «No somos fumadores y obviamente es molesto».

Otra veraneante, Mari Carmen García, recalcó que «al menos, deberían guardar las colillas para tirarlas después a la basura y no dejarlas en la arena». «Es lo único que me molesta, no que fumen».

Por el momento, la señal únicamente se ha colocado en la cala del Retor, una de las más pequeñas para empezar poco a poco, pero barajan la posibilidad de extenderlo al resto de playas.