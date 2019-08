Investigan a una empresa por usar imágenes sexistas en sus camiones

La Fiscalía Provincial de València ha abierto diligencias de investigación penal contra Platzer, una empresa austriaca de transportes con sede social en Vila-real, por la difusión de imágenes eróticas y sexistas que llevan sus camiones. El Ministerio Público reacciona tras la denuncia presentada en la capital del Turia --y que previsiblemente se trasladará a Castelló-- por el Institut Valencià de la Dona y las protestas del Grup de Dones y el Ayuntamiento de Vila-real. Con esta actualización del caso, la justicia investigará si los hechos protagonizados por esta mercantil, que mantiene una sede permanente en la ciudad castellonense, podrían ser constitutivos de hechos delictivos.

La compañía cuenta con un expediente abierto en el Observatorio de Publicidad No Sexista tras una denuncia particular desde el mes de febrero de 2018. Pero no fue hasta la protesta que el Grup de Dones de la localidad transmitió a Mediterráneo cuando la sociedad civil y organismos como el consistorio o la Unión de Consumidores se sumaron a la presión para que cesasen en su actitud.

En esta tónica se movió el ente autonómico, en defensa de los derechos de las mujeres, quien remitió al Ministerio Fiscal la problemática de que una empresa con sede en Vöcklamarkt (Austria) y una base operativa en el Camino Cabeçol de Vila-real, utiliza el cuerpo de las mujeres como reclamo sexual, lo que es susceptible de coadyuvar a generar violencia sobre las mismas.

Con este proceso, la Fiscalía investigará si la «difusión de imágenes eróticas de mujeres en los camiones de la empresa Platzer Spedition & Transport GES, m.b.H» constituyen un delito de discriminación y contra la igualdad, según apunta el documento.

Asimismo, tras este último movimiento, el alcalde, José Benlloch, aseguró que «no vamos a valorar si es o no un delito, eso corresponde a la Justicia, pero como no podría ser de otra forma, pedimos y reiteramos que se retire esta publicidad sexista y denigrante para a la mujer», y deseó que «la administración fuera más ágil para interponer sanciones conseguir los objetivos marcados».

Fue a finales del pasado julio cuando la asociación de mujeres de Vila-real denunció públicamente estos actos que «nos degradan como seres humanos» según aseguró su portavoz, Ana Claramonte. Pidió a las administraciones que «actúen para luchar contra actos machistas», y comentó que «este tipo de publicidad solo sirve para que algunos crean tener poder sobre las mujeres».