Vila-real s'engalana per a les festes a la seua patrona

Cercavila de la Mare de Déu de Gràcia a les festes de 2018 . Ajuntament de Vila-real

Racons plens de música

Festes inclusives i solidàries

Les Festes de la Mare de Déu de Gràcia , que començaren ahir, estan de celebració i presenten moltes novetats. I és que, coincidint amb el, el municipi torna a tindre un punt de trobada en la línia de les clàssiques fondes on es gaudia dels millors vins i tapes de la Comunitat Valenciana. La nova, que s'ubicarà a l'avinguda de la Murà durant els deu dies festes, suposaque s'adapta a les necessitats del veïnat.Als seus focs es fiquen cinc hostalers de renom com són ara. A preus populars, ja que l'organigrama festiu pot presumir d'adaptar-se a totes les butxaques, el format del tiquet també s'ha modernitzat. El preu base serà d'1,50 euros, l'equivalent a una beguda, mentre que el de les tapes oscil·larà entre els dos o quatre tiques. A més,. Com a novetat, la fira acollirà diversos actes de les festes, com la gimcana de les penyes, entre altres activitats.Així, als carrers del municipi de la comarca de la Plana Baixa ja es pot olorar el romaní de les paelles i la. Pels seus racons ja brollen els colors més vibrants i ressonen grans èxits musicals de grups tan reconeguts com Fangoria o Los Secretos.A les festes de la Verge de Gràcia de Vila-real resulta difícil mantenir els peus a terra. Qui s'acoste estos dies a la localitat podrà adonar-se que. S'escolta a les nits de discomòbils i orquestres, amb els espectacles en viu per les vesprades i, fins i tot, als actes litúrgics al ritme de les dolçaines i els tabals. Així, l'actuació dela nit d'ahir a la plaça del Llaurador arrenca un calendari musical on també participaran, entre altres agrupacions.Tot un esforç per part de la Junta de Festes del municipi castellonenc per fer gaudir al veïnat de la música dels, així com satisfer a tots els segments d'edat i, a més,Els dies transcorreran entre matins ambamb els primers raigs de sol,, dianes a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters, representacions teatrals per als més menuts, com l'obra "El dolçainer de Tales", oel penúltim dia de festes.Al migdia, elses van succeint durant deu dies en els que també esclataran nombrosos trons a la. Seran ells, precisament, els encarregats de plenar el cel de Vila-real de color al. Encara que els més brillants es veuran a laA més, la Regidoria de Festes , junt a les Comissions de Penyes, han reafirmat la seua. És per aixó que no és d'estranyar si patins i vehicles clàssics com els SEAT 600 s'escapoleixen entre els cadafals o les brases del. Un esperit, encara que competitiu, que manté als vila-realencs units i gaudint als concursos d'empedrats, tornejos de futbol o gimcanes al voltant del municipi.

Un dels sopars de "xulla, pa i porta" de les festes vila-realenques . Levante-EMV

Latambé juga un paper importantíssim en el desenvolupament de la festa, ja que enguany laper a penyes promou la celebració d'unes festes patronals respectuoses amb el medi ambient. A més, tambéals porxes de la plaça de la Vila.Els últims dies de les Festes de la Mare de Déu de Gràcia, amb les, acompanyats per la traca, les últimes notes musicals a les llargues revetlles nocturnes i, fiquen el punt i apart a uns dies en què el