Un arranque de las Entradas de Toros y Caballos con susto en Segorbe

Un jinete, Baldomero Chova, resultó herido ayer al caer de su montura en la primera de las Entradas de Toros y Caballos que a lo largo de toda esta semana se celebran en la ciudad de Segorbe.

El encierro fue muy complicado con un toro que salió de los últimos de los corrales y que parecía que tenía fijación con los caballos, ya que en la plaza de los Mesones arremetió contra una de las monturas sin conseguirlo pero a lo largo del recorrido corneó a un primer caballo, Orgulloso, de Pablo Fortea, al que propinó dos cornadas en las nalgas a la altura de la iglesia de Santa María y posteriormente se fijó en Morante, de Baldomero Chova, al que trompicó por los cuartos traseros durante algunos metros desde la esquina del Bar Valencia. Aunque el jinete intentó zafarse del ataque del toro, éste corneó al caballo sin causarle daños pero desestabilizó al jinete que, tras caer sobre un toro al que acompañaba, se fue al suelo quedando tendido en medio de la calle a la altura de la cuesta de la Catedral. Sobre él pasaron los últimos jinetes y el manso. Antes de llegar a la plaza, el mismo toro hizo amago de embestir a un tercer caballo pero su jinete lo evitó.

El herido fue trasladado al hospital de campaña ubicado en el patio del Palacio Episcopal, donde fue atendido y estabilizado por los servicios médicos sin que se le apreciaran daños de consideración a excepción de contusiones y excoriaciones. Chova mantuvo la consciencia en todo momento, pero fue trasladado al hospital de la Mini Fe en Sagunt para una revisión más profunda, con politraumatismo en la zona abdominal y traumatismo craneoencefálico leve. La alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent aseguró que el caballo del herido no tenía ningún daño, aunque las cornadas que recibió hacían temer lo peor.



Cita deslucida tras el incidente

Con estos condicionantes la entrada resultó muy deslucida, con muchos caballos por delante sin un cometido concreto, cuatro toros agrupados, pero sin jinetes por su flanco izquierdo y otros dos sueltos sin un control deseable para qué la carrera fuera normal.

El encierro contó con la presencia del presidente de la Diputación Provincial, José Martí, que manifestó ante los medios que «aunque es la primera vez que he visto la entrada desde la tribuna, es una fiesta que conozco bien, porque he venido muchas veces a verla; Segorbe es una cita anual obligada para quienes vivimos en los pueblos circundantes». De hecho, añadió que «desde que he llegado he tenido la ocasión de saludar a varias personas del pueblo del que soy alcalde, Sueras».

La jornada también contó con el IX Pasacalle de los garitos, organizados por la asociación «Garito Almudín» y «Carpicas» y el tradicional chupinazo que reunió a varios centenares de jóvenes en el entorno de la plaza del Almudín.