Un espectacular vídeo de Morella revoluciona las redes sociales

Morella Go! es la última creación del fotógrafo Rafa Ruiz. La nueva propuesta es un vídeo que a través de diferentes técnicas de fotografía y video repasa los puntos más representativos del patrimonio morellano. La publicación se compartió cientos de veces en redes sociales y consiguió alcanzar, en menos de 24 horas, las 13.000 reproducciones.

El proyecto aúna diferentes técnicas de grabación y fotografía. Entre ellas, las imágenes tomadas desde un drone, grabaciones de 360 grados, el time-lapse o el hyperlapse. "La idea que buscaba era mostrar Morella de una forma diferente hasta la vista actualmente. Para ello he buscado unir las diferentes técnicas y planos a través de un hilo conductor que guiase el vídeo por todos los escenarios morellanos más conocidos", explica Ruiz.



Seis meses de dedicación



El vídeo, que tiene una duración de dos minutos y medio esconde detrás medio año de trabajo. Para completar el trabajo, primero Ruíz trazó un guion, posteriormente tomó las imágenes. Para ello se puso en

contacto con empresarios locales para que le permitiesen grabar dentro de sus establecimientos. Tras ello quedaba la parte más laboriosa, la posproducción, la edición y el montaje definitivo. "No se cuantas horas he dedicado, muchas, al final es un hobby y lo hago porque me encanta, las horas de trabajo son lo de menos cuando ves que el vídeo gusta y recibes el cariño de los vecinos por el trabajo".

El vecino de la capital de Els Ports ya ha sorprendido en otras ocasiones por sus espectaculares imágenes. Prueba de su buen hacer es que recientemente resultó premiado en la Insight Investment Astronomy Photographer of the year, que lo acreditó como uno de los mejores astrofotógrafos del mundo.