Los jabalís provocan 10 accidentes de tráfico en 4 días en Castelló

La superpoblación de jabalís ha dejado una decena de accidentes de tráfico en los últimos cuatro días en la provincia. Morella, Traiguera, les Useres, les Coves, la Salzadella y Benafer han protagonizado los últimos atropellos a estos animales, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La comarca dels Ports ha registrado dos arrollamientos en 48 horas en la nacional 232. El primero se produjo el sábado pasado, cuando una mujer no pudo evitar la colisión contra un animal al invadir este el vial. Por fortuna, la conductora resultó ilesa, aunque su vehículo sufrió graves daños a causa del impacto.

El segundo de los siniestros, que pudo haber sido fatal, fue este lunes y tampoco se cobró heridos. El conductor del coche, Guillermo Sangüesa, explicó a este diario que un ejemplar adulto se metió en medio de la carretera por sorpresa. «No pude hacer nada para evitarlo. Afortunadamente, a nosotros no nos pasó nada porque no llegué a perder el control del coche», afirmó.

Visibles fueron, sin embargo, los daños en su turismo, cuya parte delantera derecha quedó destrozada por la corpulencia del animal, que murió en el acto.

En la comarca dels Ports son habituales este tipo de siniestros. La fauna salvaje --en especial los jabalís y las cabras hispánicas-- ha ido en aumento y, con ello, los accidentes en carretera. Los vecinos piden medidas a la administración para revertir el problema y atajar la superpoblación.

Pero el del jabalí es un problema generalizado en la provincia y afecta a numerosos términos municipales. Según detallaron fuentes de Tráfico, el sábado se registraron --además del atropello de Morella-- otro en la CV-195, entre Benafer y Caudiel, con un motorista herido de gravedad y otro con lesiones leves; y un tercero en les Useres, en la CV-159, que no dejó víctimas.

La jornada del domingo dejó en Castellón cinco arrollamientos más en Traiguera, Castelló, la Salzadella y les Coves de Vinromà, todos ellos sin heridos.



Los siniestros aumentan

Los accidentes con jabalís han aumentado más de un 30% en lo que va de año respecto al ejercicio anterior, según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico. El pasado día 1 un motorista murió en l'Alcora atropellado por un tráiler, tras esquivar a un ejemplar.