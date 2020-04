Alcaldes dels Ports y el Maestrat avalan el 'Yellowstone europeo'

Alcaldes del área que engloba el macroproyecto Maestrat-Els Ports dan su aval a la iniciativa que dirige el prestigioso biólogo valenciano Ignacio Jiménez. Entre sus ambiciosos objetivos está transformar esta región geográfica, que engloba tierras de Castelló, Teruel y Tarragona, en un gran destino internacional, que sea un referente en Europa, equivalente al de Yellowstone de EEUU, con una fusión natural y patrimonial y, al mismo tiempo, frenar la despoblación latente.

El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, apuesta por este plan: «Siempre hemos contribuido a sumar en iniciativas que pongan en valor todo el rico patrimonio que tenemos y compartimos en estos territorios». En la misma línea se manifiesta su homólogo de Rossell, Evaristo Martí: «Espero el mejor de los resultados. Nos iría muy bien para potenciar lo que tenemos y se plantea como un revulsivo contra el éxodo rural».

Por su parte, desde Vilafranca, la primera edila, Silvia Colom, reivindica la acción en marcha: «Estamos acostumbrados a tener la naturaleza y otros recursos a la puerta de casa, pero es algo a lo que no le damos la suficiente importancia hasta que alguien nos lo recuerda. Aquí nos pasó con las construcciones de pedra en sec. Tardamos mucho hasta que se dio un paso importante para conservarlas y hoy son Patrimonio de la Humanidad».

Al respecto, la alcaldesa de Cinctorres, Mireia Mestre, cree que «promocionar todos los municipios de forma conjunta» les ayudará «a mejorar la imagen turística», admite. Quien de momento no valora la acción es el alcalde de la Pobla de Benifassà: «No tengo constancia y no me han explicado nada», indica.