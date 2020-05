Planes de mínimos para vigilar las playas de Castelló, aún sin turistas

Los planes de seguridad para evitar la propagación del coronavirus este verano en las playas de Castelló serán de mínimos en un principio, cuando muchos municipios empiecen a reabrir sus playas a partir de la semana próxima. Confirmados ya para el lunes, 1 de junio, están Castelló, Peñíscola, Vinaròs, Moncofa y Almenara.

Los ayuntamientos trabajan a contrarreloj en preparar protocolos de uso y adecentar la arena y los servicios. Con todo, de inicio no prevén excesivos problemas de saturación de aforo, pues los primeros bañistas serán vecinos de la propia localidad, comarca o provincia, como máximo. Hasta que no llegue la movilidad interprovincial y las reservas de turistas, no esperan masificación, por lo que cita previa para ir a la playa o información de aforo en tiempo real aún no la implantarán. No da tiempo para ya, y todo apunta a que ahora no será tan necesario. Los apartamentos y villas de segunda residencia se irán ocupando en puntos donde la demanda es más provincial, como Benicàssim, pero tardará más en Moncofa, Orpesa o Peñíscola, con más propietarios foráneos (de Valencia, Madrid, Aragón, etc).

En Peñíscola, con hoteles aún cerrados, esperan por ahora una baja ocupación de las playas, cuya amplitud facilitará cumplir aforos (caben 25.000 personas) y les «permite abrir desde el minuto cero», dice el alcalde, Andrés Martínez, quien señala: «El trabajo previo nos facilita arrancar con el socorrismo y limpieza adaptados e ir implementando servicios a medida que avance la desescalada». Y agrega que han solicitado al Consell rapidez en reconstruir lavapiés y reponer pasarelas.

En Vinaròs, el edil de Interés Turístico, Marc Albella, comenta que el lunes arrancará el servicio de socorrismo e irán implementado iniciativas gradualmente. Quieren instalar en breve carteles con códigos QR que redirijan a la web y vayan actualizando información, como el aforo en tiempo real. Los lavapiés por ahora no funcionarán y las duchas cerrarán toda la temporada por seguridad. El 8 de junio abrirán la Tourist Info y a partir del 15 de junio se podrá reservar para baño con movilidad reducida.

En Moncofa, el consistorio trabaja a marchas forzadas este fin de semana para tener lista la playa el lunes. Los operarios están precintando la totalidad de las duchas en los seis kilómetros de playa, los parques infantiles y espacios deportivos. El alcalde Wenceslao Alós explica: «Nuestra primera intención era abrirlas el 8 de junio, pero visto el pase a la fase 2 y el trabajo conjunto que está haciendo el Ayuntamiento con Costas para adecentar todas las zonas de baño, vemos bien abrir ya el 1 de junio».

También Almenara abrirá el próximo lunes, aunque con duchas precintadas y sin socorrismo (trabajarán 13, como es habitual, desde el 26 de junio). Informan Miquel Àngel Sánchez, Mª José Sánchez y Javier Flores.



Castelló dejará 10 metros libres en primera línea por seguridad



Las áreas de Turismo y Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Castelló acordaron ayer medidas a adoptar en las playas desde el lunes, 1 de junio, para abrir con máximas garantías para los usuarios, en base a las pautas autonómicas y estatales.

«Estamos acondicionando las playas del Pinar, el Gurugú y el Serradal en base a las directrices sanitarias para que su uso y disfrute este verano se pueda hacer en condiciones de seguridad y de protección de la salud», explicó la edila y presidenta del Patronato Municipal de Turismo, Pilar Escuder. «Se reforzará el trabajo para que las medidas de aforo y de distanciamiento social en nuestras playas se cumplan e iremos ampliando el protocolo conforme se requiera», agregó el edil de Emergencias, Omar Braina. El lunes iniciarán el servicio de socorrismo y salvamento, y la Policía Local controlará que se cumpla el distanciamiento social y aforo, con puntos de policía cerca del Pinar y el Gurugú.

La parcelación del litoral queda descartada en principio por la amplitud de las playas, si bien sí aconsejan dejar un espacio libre de 10 metros entre la orilla y la primera línea de descanso, para pasear o practicar ejercicio, y evitar las concentraciones. Duchas, lavapiés y juegos estarán precintados y no se podrán utilizar por el momento en esta fase. Tampoco habrá papeleras en la arena para evitar focos de contagio.

Asimismo, la alcaldesa Amparo Marco abordó el plan de seguridad de playas con representantes autonómicos de Justicia y Turismo, y les solicitó mediar ante Costas para ampliar espacios de terraza de los chiringuitos y reducir cánones esta temporada.



Las primeras guías para el usuario: Chanclas sobre la pasarela e hidrogel en los lavapiés



Peñíscola y Vinaròs ya han dado a conocer las normas de uso de sus playas, desde el punto de vista de la ciudadanía, a través de guías que han publicado en sus redes sociales. Documentos que recogen las normas y recomendaciones que los bañistas tendrán que seguir para disfrutar de estos espacios con seguridad. Además, el ayuntamiento de Vinaròs, desde hoy sábado, repartirá cada fin de semana durante el verano folletos informativos con la colaboración de Cruz Roja en dos puntos del paseo marítimo.

Peñíscola aconseja distancia social y evitar deportes en grupo. Y Vinaròs, obliga a usar chanclas para caminar por la pasarela; y, cuando active los lavapiés --ahora, aún no funcionarán--, se usará solo al salir de la playa y luego habrá que limpiarse con hidrogel.



Orpesa sugerirá no quedarse más de cuatro horas en la playa



Orpesa ha puesto en marcha una serie de novedosas medidas de seguridad en sus playas para proteger la salud de sus ciudadanos y de los veraneantes que acuden cada año al municipio. Las concejalías de Turismo y Playas trabajan sin descanso para que la localidad sea uno de los destinos más seguros en los que disfrutar de las vacaciones de verano. El acceso a las playas lo regularán con áreas exclusivamente de entrada y salida. «Vamos a balizar todas las playas y también la orilla para dejar una zona totalmente diáfana para que la gente pueda pasear por este espacio con total seguridad», dice la alcaldesa, María Jiménez.

El aforo de las mismas será limitado e informarán del estado de la playa a través de una bandera especial en los mástiles colocados en la arena. En caso de ondear la de aforo completo, recomendarán a los usuarios que busquen una playa o cala alternativa. Además, sugieren no permanecer más de cuatro horas diarias en la misma playa, así como guardar la distancia física de dos metros entre los bañistas.

Desde el Ayuntamiento inciden en que «la salud de los ciudadanos y de los visitantes es lo primero» y, por ello, desinfectarán todo el municipio en su totalidad de tres a cuatro veces por semana. La limpieza de las zonas sensibles de las playas también la reforzarán varias veces al día. «Habrá personal dedicado única y exclusivamente a vigilar que todas las personas que están en la playa cumplan con todas las medidas de seguridad indicadas», asegura la munícipe, quien destaca la «responsabilidad y el compromiso» con la situación actual.

Además del personal destinado a informar de las medidas, los usuarios también podrán encontrar esa información en los puntos habilitados en los paseos y paneles de acceso a las playas.



Alcossebre, costa piloto para un plan provincial unificado



El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre comunicó ayer que el Patronato Provincial de Turismo de Castellón lo ha elegido como municipio piloto para redactar un plan de contingencia de playas y uno de emergencia, en los que se plasmen las nuevas medidas para garantizar la seguridad e higiene en las playas frente al coronavirus. Una consultora realizará ambas iniciativas, basándose en las playas de Alcossebre y, posteriormente, trasladarán los modelos al resto de localidades costeras de la provincia para que las apliquen. Estos informes comenzarán a redactarlos de forma inminente.

El motivo por el que han elegido Alcalà-Alcosebre es la diversidad de tipologías en sus playas: urbanas, naturales y calas integradas en el parque natural de la Serra d'Irta. Servirá como ejemplo al resto de municipios a la hora de tomar estos planes como referencia.

Desde la Concejalía de Turismo de Alcalà-Alcossebre indican que «se estaba trabajando para implementar las orientaciones proporcionadas desde la Generalitat en control de aforos, accesos y funciones del servicio de socorrismo y salvamento», y ahora colaborarán «con el Patronato en todo lo posible para el desarrollo de los planes», explican. Actualmente, en base a una guía autonómica y directrices estatales, cada localidad está elaborando un protocolo de playas seguras.