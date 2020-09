El ocio nocturno de Castellón se planta y exigirá ayudas en Madrid

Castellón defenderá en Madrid los derechos del ocio nocturno, en la manifestación convocada mañana, justo una jornada después de que hoy entren en vigor 21 días más de obligado cierre de pubs, discotecas y bares musicales. Todo ello a fin de evitar rebrotes del covid-19, en un plan de restricciones que incluye también el cierre de restaurantes y bares como máximo a las 1.00 horas, con la pérdida que supone de ingresos perder un turno de cena; y al que se suman las salas de juego.

Desde Ashotur, su vicepresidente ejecutivo, Luis Martí, acudirá en representación de la provincia a la protesta nacional para defender a un sector que precisa ayudas para evitar cierres definitivos. «Se sigue señalando a la hostelería como un agente contagiador. Y en los últimos 21 días de restricciones los contagios no han hecho más que crecer. Seguimos a la cabeza de Europa. Luego, las medidas no han servido para nada». En su opinión, se avecinan meses duros, «pasaremos muchas dificultades y algunos cerrarán». Merma de facturación y despidos conllevan que el sector de la noche en distintos puntos de España inicie un goteo de concursos de acreedores y demandas de desahucios.

El portavoz de la asociación de Castellón de ocio nocturno On, Juanjo Benavent, lamentó otro cierre de 21 días. Aunque entiende la prioridad sanitaria, «ha sido otro golpe bajo. Vamos a pasar a la acción y presionar a través de redes sociales. Con los cierres los contagios igual han subido. Se ha probado que no somos el problema. Permiten abrir a la hostelería de día pero no a la de noche», dijo.

El acto reivindicativo en Madrid (11.00 horas en la plaza Cibeles) tendrá como lema Salvemos la Hostelería y los locales de ocio nocturno, en protesta por la «excesiva culpabilización» y para pedir el apoyo de las administraciones. Lo convoca Hostelería de España, Hostelería de Madrid, la Plataforma por el Ocio, España de Noche y más de 50 organizaciones provinciales. En Alicante su ayuntamiento ha pedido al Consell que deje abrir las terrazas de pubs y discos.