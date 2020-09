Un alto cargo del Gobierno lamenta en Castelló que los "bous al carrer" sean legales

Ponente estrella de la segunda jornada felina de la provincia, organizada por la protectora Huellas Callejeras, el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, visitó este sábado Castelló para explicar los desafíos de este órgano pionero en el Gobierno, entre los que destaca impulsar una ley que defienda a este colectivo, con el objetivo de empezar a tramitarla en diciembre y que entre en vigor a finales del 2021.

Reconocido animalista y popular mediáticamente por sus comentarios antitaurinos, el alto cargo público no escondió su faceta opuesta a los bous al carrer. «Ya me gustaría prohibir la tauromaquia, pero no podemos. Desgraciadamente es una actividad legal que está protegida por ser patrimonio cultural», aseguró.



"La sociedad ha avanzado mucho"



García Torres explicó que el mundo del toro adquirió esa condición a través de una iniciativa legislativa popular, en la que se recogieron más de 500.000 firmas, por lo que anima a la gente a seguir el mismo camino para acabar con esta actividad: «La sociedad ha avanzado mucho en todo este tiempo. Si quiere que no haya toros, no le costaría nada reunir otro medio millón de firmas para ello. La primera sería la mía», espetó.

El director general, pese a ser consciente de que esa futura ley tendrá lobbies en contra y no estará exenta de oposición, reivindica que hay que conseguir también una normativa de educación infantil para proteger a los niños de «los espectáculos de animales que son objetivamente violentos».

Por último, el directivo apostó durante su ponencia por desarrollar una necesaria «empatía animal» que permita poner coto a la «impunidad que hay actualmente contra el maltrato». Por ese motivo, entre otras medidas, avanzó que quiere imponer una pena de tres años de cárcel por matar a un animal por envenenamiento.



Papel del Ayuntamiento



Encargado de inaugurar la jornada, que tuvo lugar en el Museu de Belles Arts de Castelló, otro invitado fue el concejal de Bienestar Animal, Ignasi Garcia, que puso en valor el «muy bien diálogo» que guarda el Ayuntamiento con las protectoras.

La asociación organizadora, Huellas Protectoras, que cuida ahora mismo de 135 gatos y 47 perros, aprovechó la cita para pedir al consistorio que reconozca a todas las colonias felinas de la ciudad --«no solo las 12 que controla»-- y reivindica que los animales deben ser considerados como miembros de parte de la familia y una «asignatura transversal» para las administraciones.