Este fin de semana está prevista una novillada en Vinaròs, el I Trofeo "Vinaròs ciutat del llagostí", en cuyo cartel aparece como participante al menos un menor de edad. Por este motivo el Partido Animalista – PACMA ha recordado a la Dirección general de la infancia y adolescencia, dependiente de la vicepresidenta Mónica Oltra, que la actual ley de "Derechos y garantías de la infancia y adolescencia" restringe tanto la asistencia como la participación de menores de 18 años en actividades y espectáculos de tauromaquia en la Comunidad Valenciana, y exige medidas que garanticen su cumplimiento.

Los animalistas denuncian que desde la Consellería que dirige Oltra "se mira hacia otro lado" y no se persigue el cumplimiento de la ley, "permitiendo que se ponga en riesgo la integridad física de los menores cuando torean y su bienestar emocional y mental al exponerlos a estos actos violentos".

Desde PACMA recuerdan que ya presentaron un informe jurídico a la Generalitat, solicitando medidas que garanticen el cumplimiento de la ley de la Generalitat de "Derechos y garantías de la infancia y adolescencia", vigente desde hace casi dos años, y que incorpora la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU «para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros». El Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de los niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia.

"La oposición de PACMA a la crueldad de tauromaquia es firme y clara. Y mientras seguimos trabajando para conseguir su abolición, exigimos el cumplimiento de la ley que debe cuidar de niños, niñas y adolescentes en la Comunitat Valenciana. Por este motivo, reclamamos que se proteja a los menores y no se violen sus derechos a la integridad física y emocional. No es la primera vez que denunciamos el incumplimiento de la ley de la Generalitat de «Derechos y garantías de la infancia y adolescencia». ¿Para qué sirve entonces una ley, si no se hace cumplir?", declara Raquel Aguilar, coordinadora de PACMA en Valencia.