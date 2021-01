Javi Monserrat no esperaba celebrar su cumpleaños esquiando, pero lo cierto es que así lo hizo. Este sábado, el vecino de La Mata (Els Ports), aficionado al esquí, convirtió junto a su hermano y amigos la Costa del Barranc de la localidad castellonense en una gran pista. La expectación fue máxima y los Monserrat demostraron las aptitudes sobre los esquís, permitiéndose incluso la licencia de realizar algún salto más que meritorio. “Nos gusta esquiar y no es la primera vez que lo hacemos en este punto. Los más pequeños ya saben que este punto del pueblo es bueno para tirarse y no fuimos los únicos que lo hicimos. De hecho, este año creo que lamentablemente esto es lo más cerca que estaremos de una pista de esquí”, reconoce.

Javi admite que “desde el viernes está nevando casi ininterrumpidamente” en La Mata (Els Ports), y teniendo en cuenta todas las precauciones posibles ante el temporal, así como las limitaciones propias del estado de alarma motivado por la crisis del coronavirus, tampoco está prohibido el hecho de divertirse.

