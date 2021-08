En lo que llevamos de 2021 el tema de las paellas ha dado mucho que hablar en la Comunitat Valenciana. El plato tradicional es único a la hora de crear debates sobre todo lo que gira alrededor de él, desde los ingredientes, las diversas presentaciones y, últimamente, el formato. El paelló rectagular que tiene a la venta una empresa valenciana ha sido uno de los asuntos estrella.

Roberto Bort Poveda ya hace más de un lustro que utiliza ese formato alargado de paellón. Pueden dar fe sus compañeros y amigos de la peña No Problem de Vila-real, afortunados de haber podido disfrutar en más de una ocasión no solo de la creatividad de Roberto, sino también de su destreza en los fogones. Este vila-realense combina su pasión por el arte (en concreto por la escultura y la herrería) y por la gastronomía creando los más variopintos paellons en su taller y bajo la marca artística de Arte Factum.

Que conste que Roberto solo es innovador en el formato, no en la base de lo que para él es una buena paella. "Para eso no existen dudas. La paella, la de toda la vida: arroz, conejo, pollo, garrofons, bajoquetes... Y, bueno, tampoco me disgusta añadir unas buenas alcachofas de la tierra si se tercia", comenta el artista.

Ahora, a la hora de crear nuevos recipientes para las paellas, ahí la imaginación de Roberto no tiene límite. Es el hombre de las mil y una paellas. Al paelló alargado que puso en marcha "cinco o seis años atrás" en las fiestas de Vila-real, Roberto ha ido añadiendo más versiones realizadas siempre de forma artesanal, uniendo, fundiendo y soldando piezas de paellones tradicionales o formando figuras imposibles para la cocina pero que él mismo convierte en realidad. Como el paellón en forma de escudo de la ciudad de Vila-real que cocinó hace ahora dos años. ¿Habrá versión futbolera con el escudo del Submarino? "De momento, esa idea está descartada", dice Roberto.

Como también comercializar estos paellones que son una verdadera obra de arte y que más de una vez han formado parte de exposiciones. "Vamos a ver, el gran problema de estos paellones es el espacio. ¿Quién tiene tanto espacio en su casa para hacer una paella de dos metros de largo". Y el fuego. "Hace falta la leña para dar uniformidad al cocinado; con quemadores de gas es hoy por hoy imposible". ¿Imposible? No para él si se lo propone. "Todo es ponerse a crear un quemador artesanal adaptado a estas paellas", bromea.

Otras creaciones 'gastronómicas'

Roberto Bort, o Arte Factum, está especializado en paelleros, que también utiliza para realizar otros guisos aparte del plato por excelencia en toda la Comunitat Valenciana, pero entre sus creaciones hay otros utensilios que destacan por su originalidad... y practicidad.

Como su graella 4D, que se estrenó con gran éxito en la Nit de la Xulla de Vila-real del 2018. Se trata de un recipiente sobre el que se ha colocado una parrilla que, a través del movimiento que le proporciona un motor y una serie de contrapesos, gira automáticamente sin que sea necesario la mano del hombre.

Sin duda, estamos ante el Leonardo da Vinci de la gastronomía.