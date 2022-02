Los típicos mensajes de Mr. Wonderful de ‘si quieres, puedes’, ‘todo es posible’ y demás lemas motivacionales y sensibleros por fortuna se quedan en tazas de café o camisetas. Y decimos por fortuna porque en el día a día podemos encontrar un sinfín de casos que hacen que estos mensajes se queden cortos. Uno de estos ejemplos está en Cervera del Maestre, un pequeño pueblo de poco más de 500 habitantes de Castellón, y su nombre es Joel Ferrer Salvador.

El joven de 23 años llegó a Primero de Bachillerato sin tener las ideas muy claras sobre su futuro. Sacaba buenas notas, pero tampoco excelentes. Un buen día, en una charla en una universidad le abrieron los ojos: “Cuando vi el helicóptero y me explicaron qué era la Ingeniería Aeroespacial, me enamoré de la carrera y me propuse estudiar a tope para llegar hasta ahí”. Y vaya que si llegó. En primer lugar mejoró considerablemente sus calificaciones para poder entrar en la carrera y una vez dentro fue el mejor alumno de su promoción en la Universidad Politécnica de Valencia, así como el tercero mejor de España en la especialidad según el Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica: “Entré de los últimos por nota, pero cuando me propongo algo me esfuerzo algo para conseguirlo y he terminado bien”. ¡Y tan bien!

Estados Unidos es ahora la próxima parada de este joven que vive a caballo entre Benicarló y Cervera del Maestre, separados por menos de 20 kilómetros: “Me siento de los dos sitios, aunque a Cervera le tengo un poco más de cariño porque nos conocemos todos. Estudié en la Consolación y La Salle en Benicarló, pero mi madre y su familia son de Cervera y paso allí todos los fines de semana y vacaciones”. De hecho su propia madre, Carolina Salvador, fue alcaldesa del municipio entre 1999 y 2003.

Volviendo al reconocimiento académico, Joel desvela alguno de sus secretos para destacar en un grado de la dificultad una ingeniería como la Aeroespacial: “Algunos pasan hasta seis o más años, pero la clave está en organizarse, tener prioridades y dividir bien el tiempo”. Afirma el joven castellonense que para obtener estas notas “no hace falta renunciar a muchas cosas. He podido hacer deporte o tener vida social”. Tanto es así, que Joel no perdonaba la visita a Cervera del Maestre cada fin de semana: “Comer con la familia, estar con la familia y con mi pareja es sagrado”. Entre semana, eso sí, la dedicación era casi absoluta: “Teníamos muchas prácticas por la tarde, así que prácticamente pasaba de 8 a 8 cada día dedicado a los estudios”.

Próxima parada: diseñar motores de avión

Una vez conseguidos estos retos, Joel Ferrer señala sus próximos objetivos vitales: “Por de pronto me voy becado a Estados Unidos para mejorar mi inglés porque en este sector tengo que tener un nivel perfecto. Estaré unos cuatro meses allí y veré las opciones laborales que tengo. No descarto quedarme en España, pero lo normal es que acabe trabajando en Inglaterra o Estados Unidos porque ahí tendré más opciones”. Lo que sí tiene claro es que buscará una empresa en la que desarrollar todas sus aptitudes: “Me han ofrecido hacer un doctorado, pero me veo más en otros sectores que dando clases. La principal salida es el de diseño de aviones y aeromotores, pero en esta carrera te buscan muchas empresas porque está muy reconocida y no descarto entrar como ingeniero en mundos como los de la Fórmula 1 o el motociclismo, que también me gustan mucho”.

Si todo lo que ha conseguido este joven de Cervera y Benicarló no les pareciera suficiente para su corta edad, en la actualidad también estudia la carrera de Derecho, en la que se encuentra “entre segundo y tercer curso. Entre priorizar Ingeniería o Derecho cuando por ejemplo me coincidían exámenes siempre me he quedado con Ingeniería”. Sobre el porqué estudiar este segundo grado afirma que es “para saber un poco de ese campo y tener una competencia trasversal. Quizá sea por mi madre, pero la parte legal siempre me ha interesado”.