El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha anunciado la presentación de una batería de preguntas al Gobierno para que explique si la Generalitat ha intentado en algún momento que el Ministerio de Transporte asuma la posible línea aérea Castelló-Madrid como Obligación de Servicio Público (OSP), ya que -ha dicho- el anuncio de la Generalitat de que Aerocas abrirá un concurso público para subvencionar a la compañía aérea que opere el vuelo parece la "enésima escena de un sainete que empezó sin gracia desde el principio, pero está llegando a los límites del absurdo, que sería divertimento si no fuera porque es un sumidero continuo de dinero público".

Según Mulet "este aeropuerto fue una ocurrencia del PP más corrupto, un fiasco monumental, y ha continuado siendo una sangría imparable de dinero público para la Generalitat". Ha añadido que mientras se ha visto que el 24 de febrero de 2018 la Comunidad Autónoma de Murcia y AENA, empresa pública, firmaron un contrato de Gestión, explotación, mantenimiento y conservación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, como contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión, por un plazo de duración de 25 años.

"Este contrato evita el grueso de gasto alguno para la Región de Murcia, lo que contrasta con la situación de otro de los aeropuertos fallidos en el Estado español, el de Castelló, que desde sus inicios ha comportado una sangría de dinero público a la Generalitat Valenciana sin que Aena haya querido nunca implicarse en su gestión", ha subrayado el senador.

Mulet ha recordado que este tipo de vuelos, como el anunciado ahora por la Generalitat, suele ser OSP y el Ministerio de Transportes quien los subvenciona. "Ahora, además de mantener con el dinero de la Generalitat el aeropuerto, subvencionar todos los escasos vuelos existentes deficitarios, vamos a tener que pagar también por unos vuelos que nadie justifica que tengan la más mínima demanda y que, encima, en el resto del Estado los paga el Ministerio", ha dicho.

"Aquí parece que la época de disparar con pólvora de rey no se ha acabado de ir, la excusa: un turismo que no ha visto ninguna mejora por mantener en la UCI un aeropuerto carísimo y que no va a mejorar por tener 5 vuelos pagados con dinero de los valencianos hacia Madrid, que como todo el mundo sabe, es el centro del universo y no seremos nunca una provincia normal si no tiene vuelos con la capital, aunque nos cueste una fortuna y los vuelos vayan vacíos", ha añadido.

Agenda 2030

Mulet ha recordado que en la Agenda 2030 del Gobierno está la eliminación de aquellos vuelos que puedan suplirse por trenes que cubran el trayecto en menos de 2.30 horas "un tren en condiciones, entre Castelló y Madrid podría y debería acercarse a ese tiempo, y apostar por un vuelo deficitario, ultrasubvencionado contraviene esa agenda medioambiental del Gobierno".

El senador castellonense ha pedido saber las peticiones realizadas para saber si esta decisión de la Generalitat de asumir este gasto viene después de algún "portazo" del ministerio de Transportes que es quien asume este tipo de vuelos, y también saber por qué motivo Aena no ha asumido "el aeropuerto de abuelito" como sí ha hecho con el de Murcia.

"Este tipo de anuncios son inquietantes, y queremos saber qué piensa el Gobierno central al respecto, qué negociaciones se han llevado a cabo y qué previsiones existen por parte de Aena y el Ministerio con el aeropuerto y sus vuelos", ha concluido Mulet.