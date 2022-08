Los Mossos d'Esquadra investigan un pinchazo a una joven en una discoteca de La Ràpita (Tarragona) la madrugada de este sábado, cuyo presunto autor fue identificado por la víctima.

La víctima, una joven de 24 años y de la provincia de Castelló, bailaba a la pista con un grupo de amigas en un local de ocio nocturno de La Ràpita (Montsià) cuando se notó una punzada en la pierna. Después de alertar la seguridad del local, la chica lo denunció a la Policía Local.

La víctima explicó que había visto la persona que presuntamente le había hecho la punzada, un hombre que los agentes municipales identificaron. Una vez activada el protocolo para estos casos, se la trasladó al Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa.

La chica no perdió el conocimiento ni notó ningún malestar y las analíticas no detectaron ninguna sustancia ni droga .La policía catalana ha detallado que la víctima, de 24 años, no sufrió ningún síntoma físico y la analítica tampoco detectó ninguna sustancia.

La Unidad de investigación de Amposta de los Mossos d'Esquadra tiene todavía abierta la investigación, pendientes de completar todas las diligencias.