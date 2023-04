El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón ha dictado dos autos en los que decreta el sobreseimiento provisional de las investigaciones seguidas contra dos exsubdelegados del Gobierno en la provincia, Antonio Lorenzo y David Barelles, por una trama de falsificación de facturas detectada en la institución.

Ambas diligencias derivan de la causa principal que sigue abierta por estos hechos, que causaron un perjuicio a las arcas públicas por un importe superior a los 250.000 euros entre los años 2007 y 2017 y por las que han sido encausados recientemente dos antiguos funcionarios y cinco proveedores de la Subdelegación.

En esa causa principal la instrucción ha constatado la existencia de indicios de elaboración de facturas falsas para el pago de servicios, atenciones protocolarias o gastos electorales que en realidad no habían sido prestados, entre otras irregularidades.

El instructor ha determinado ahora que los dos subdelegados eran ajenos a la trama y firmaron directamente o por personas delegadas las facturas y ordenaron los pagos “bajo la creencia de la realidad de estas prestaciones y servicios”.

En el caso del que fuera responsable de la institución entre los años 2007 y 2012, Antonio Lorenzo., el auto señala que no ha quedado “acreditada debidamente” su “intervención directa en la elaboración de documentación falsa respecto a los comensales que acudieron a distintas comidas y diversos gastos en restaurantes”.

A la misma conclusión llega el magistrado instructor respecto al subdelegado que ejerció el cargo entre 2012 y 2018, David Barelles, igualmente en relación a los gastos en restaurantes y los asistentes a diferentes comidas.

En su caso, además, la resolución judicial precisa que, tal y como consta en las actuaciones, durante su mandato “se vieron notablemente reducidos dichos gastos”.

Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se opusieron a la solicitud de sobreseimiento formuladas por las defensas de ambos investigados. En cualquier caso, contra los dos autos se pueden interponer recursos de reforma y/o de apelación.

Comunicado de Antonio Lorenzo

Antonio Lorenzo ha publicado en redes sociales esta mañana el siguiente comunicado:

Hace cuatro años y dos meses entré en un laberinto personal y profesional en el que jamás podía haber imaginado entrar. Una instrucción judicial en curso sobre presunta corrupción funcionarial en la Subdelegación del Gobierno en Castelló me convirtió en persona investigada por la Justicia. Dimití de mis responsabilidades públicas, entonces en el ayuntamiento de mi ciudad y en la Diputación.

Volví a mi trabajo profesional en la Generalitat Valenciana y me dediqué a defender mi causa donde debía hacerlo, en el juzgado. Nunca he escrito aquí de ello; no era el lugar. Ayer el juez me comunicó el sobreseimiento del caso, el archivo de las actuaciones que en relación con mi presunta participación había impulsado en la investigación. Han sido más de 1.500 días, con sus noches (especialmente con sus noches), de dolor, sobre todo para mi familia y tantas amigas y amigos que han sufrido mi abatimiento.

Muchas magulladuras emocionales y profesionales, muchas. La pérdida de reputación. La convicción de la honestidad pero también la certeza de no haber sabido o podido interpretar las señales que indicaban malas prácticas o presuntos delitos. Ahora, al salir del laberinto siento satisfacción por ver la luz de forma distinta pero no felicidad. Ha de pasar todavía el tiempo para reencontrarla en plenitud. Estos años han sido de felicidades pequeñas, íntimas, vitales para transitar con una mochila que nunca imaginé iba a cargar. Pero ya está.

La investigación por corrupción funcionarial sigue. Yo he sido apeado. En este tiempo la amistad y el amor han sido alimentos. Ni he estado solo ni me han dejado solo. Siempre habéis estado dando consejo y calor, tejiendo cariños, enlazando emociones. Muchísimas gracias a quienes lo habéis hecho de tantas formas. Muchas gracias y buen día.

Reacción de David Barelles

También se manifestó en redes sociales Barelles en relación a su exoneración, que «me produce una enorme alegría y satisfacción, tanto en el plano personal como profesional, puesto que es la certificación del trabajo bien hecho».

«Mi honorabilidad y buen hacer siempre han estado presentes en todas mis actuaciones como servidor público», añade Barelles, para afirmar que durante el tiempo que estuvo al frente de la Subdelegación «la administré como si fuera mi propia casa, aplicando criterios de eficiencia, eficacia, rigurosidad y solvencia».

Respecto a la decisión de poner en conocimiento sus sospechas sobre el funcionamiento de la institución, se muestra tajante: «No me arrepiento de nada de lo que hice, y si volviera a encontrarme con una situación como la del pasado, viendo una mala praxis en la Administración, volvería a denunciarla de nuevo, aunque ello supusiera apartarme de mi vida política, que se dude de mi honorabilidad y credibilidad, u quedarse con pocos amigos».