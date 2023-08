Després d’una investidura que no es va decidir fins a l’últim moment, finalment Guillem Alsina tornarà a liderar un govern socialista a Vinaròs, encara que novament en minoria i amb el suport de Compromís.

La propera legislatura planteja importants reptes per a Vinaròs, com la construcció del segon centre de salut, el nou auditori o la millora de les instal·lacions esportives. Per això, l’alcalde ha renovat el seu equip de govern, que arriba amb aire fresc.

Un dels punts assenyalats en roig dins l’agenda del consistori per a aquesta legislatura és la rehabilitació del Centre d’Inspiració Turística-Cotxera de Batet, que actualment es troba en la licitació de la segona fase de les obres. El pressupost de sortida és de 341.000€, IVA inclòs, que es finançarà amb els Fons Europeus FEDER, a través de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, EDUSI.

Les ofertes es podran presentar de forma telemàtica fins al 31 de juliol a la mateixa Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les obres consistiran en realitzar els acabats de la planta baixa, on es col·locarà la nova Tourist Info i un espai interpretatiu de l’antic fortí. D’altra banda, també s’adequarà la primera planta per crear un espai expositiu i museístic, a més de arranjar la segona planta per crear un saló d’actes amb espai gastronòmic per fer formació i presentacions, així com acollir les oficines del Departament de Turisme. El projecte també inclou realitzar totes les connexions interiors.

La primera fase de les obres es va executar a través d'una Inversió Financerament Sostenible corresponent als romanents aconseguits en els pressupostos de l'exercici 2018 amb una inversió de 361.887€

Passarel·la del riu Cervol

Les obres s’han posat en marxa al mes de juny per part de l’empresa constructora (UTE Levantina, Ingenieria y Construcción SL, Pantallax SL). El projecte compta amb un pressupost final d’1,8 milions d’euros, IVA inclòs, cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, a través de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible, EDUSI. El termini d’execució previst és de set mesos.

La passarel·la serà una estructura sostenible, amb materials de llarga durabilitat i baix manteniment, que al mateix temps s’integraran amb la imatge de l’entorn. D’altra banda, també inclourà l'adequació de l'entorn del marge esquerre del riu Cervol, prop de la zona del tractament de l'aigua amb un total de 9.150m2, que es remodelaran per tal de crear un bosc mediterrani similar al que hi ha al passeig de Fora del Forat, amb pins i plantes autòctones.

Centre d’Arts Escèniques

Recordem que aquest va ser el projecte guanyador en el concurs d’idees que es va celebrar al 2007, anomenat Ball de Màscares, amb un pressupost llavors valorat en 12,5 milions d’euros i amb les aportacions de les entitats culturals de la ciutat.

Pel que fa al projecte d’execució per fases detallat, el Centre d’Arts Escèniques inclou la construcció de tres edificis independents, el primer amb un teatre auditori – sala simfònica amb escenari i capacitat per a 645 butaques (l’actual auditori W. Ayguals d’Izco compta amb 183), el segon edifici amb sala de cambra amb 250 butaques i el tercer edifici amb una cafeteria, escola d’arts escèniques i musicals, així com oficines per a les entitats locals. Així mateix, el projecte també contempla la construcció de dues plantes de pàrquing per a 382 vehicles.

Cal destacar que s’ha tornat a revalorar el projecte del 2007 tenint en compte els preus actuals, fet que ha suposat un increment aproximat d’uns 3 milions d’euros, elevant-lo d’aquesta forma fins als 15,7 milions. Segons comentava el regidor Albella “l’objectiu de l’Ajuntament és tindre tota la documentació tècnica i econòmica necessària per estar preparats per optar a les possibles ajudes Next Generation de la Unió Europea”. Aquesta és una de les opcions que està a sobre la taula per aconseguir el finançament necessari i executar el projecte en diverses fases, fet que permetria abaratir la construcció prioritzant serveis i/o necessitats com la de disposar d’un nou teatre auditori-sala simfònica.

Es plantegen diferents escenaris per a la seua consideració i posteriorment, per a l’elecció d’un d’ells si s’opta per aquesta infraestructura.

● Escenari 0 només amb la construcció del nou teatre auditori – sala simfònica prescindint per sempre més dels aparcaments soterrats. Valorat en 7 milions d’euros

● Escenari 1.1 amb la construcció del teatre auditori – sala simfònica i la primera fase de pàrquing, amb un pressupost de 9,9 milions d’euros.

● Escenari 1.2 amb la construcció del teatre auditori – sala simfònica, sala de cambra i la primera planta de pàrquing, valorat en 11,2 milions d’euros.

● Escenari 2.1 amb la construcció del teatre auditori – sala simfònica més la totalitat de pàrquing per 12 milions d’euros.

● Escenari 2.2 amb la construcció del teatre auditori – sala simfònica, sala de cambra i la totalitat del pàrquing amb un pressupost de 13,3 milions d’euros.

● Tots aquests escenaris contemplen la possibilitat d’executar en una altra fase, l’edifici que ha d’albergar la cafeteria, l’escola d’arts escèniques i musicals, així com les oficines per les entitats culturals.

Ampliació de l’institut José Vilaplana

El projecte es finança a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana i el pressupost s’eleva fins als 15,6 milions d’euros. Les obres permetran doblar la superfície del centre educatiu amb l'ampliació dels mòduls, la construcció d'un pavelló, sala d'actes i cafeteria, a més de crear zones enjardinades, tot 100% accessible tal com estableix la normativa de la Generalitat.

En relació al pavelló, estarà a disposició de les entitats esportives per a realitzar els entrenaments o fins i tot disputar partits oficials de bàsquet o voleibol. Cal destacar que la instal·lació tindrà vestuaris i accés de forma independent, i es demanaran els permisos corresponents a la Conselleria d'Educació per a posar aquesta nova infraestructura a disposició de la ciutadania per ajudar a descongestionar el poliesportiu municipal.

Actualment l’Ajuntament executa les feines d’urbanització els terrenys on anirà l’ampliació de l’institut amb una inversió de 663.000€ finançats amb fons propis del consistori.

Les obres consisteixen en dotar de serveis els terrenys amb il·luminació, voreres, pluvials, xarxa de canonades i mobiliari urbà per garantir que l’ampliació l’institut José Vilaplana dispose de totes les prestacions corresponents, a més de fàcil accessibilitat. En aquest sentit, cal destacar que el nou pavelló que es construirà, que estarà a disposició de les entitats i clubs esportius per a realitzar els entrenaments o partits oficials de vòlei i bàsquet, disposarà d’una entrada independent de l’institut a la que s’accedirà des dels nous terrenys urbanitzats.