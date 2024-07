Un pueblo de Castelló cancela un festejo de ‘bous al carrer’ por la “borrachera” del médico responsable

Una exhibición de toros embolados a las 12 de la noche del sábado era la guinda de una jornada que estaba saliendo a la perfección para la peña taurina Els Cornupetes y el Ayuntamiento, organizadores de la fiesta de los Xòfers (San Cristóbal) de Forcall.

Pero en un inesperado giro copernicano de acontecimientos, el festejo taurino programado, que iba a contar con seis cuadrillas de emboladores, tuvo que ser suspendido por la incapacidad del médico responsable, indispensable en este tipo de citas, para ejercer sus funciones.

El motivo de la cancelación, según trasladan los promotores del evento, fue la intoxicación alcohólica de la profesional sanitaria, una situación que generó gran sorpresa y consternación entre los asistentes y organizadores, con los seis toros de la ganadería Hermanos Barberán (Sorita) preparados para ser exhibidos en la arena.

Momentos antes del evento, los impulsores del cartel notaron que la médico presentaba signos evidentes de embriaguez, lo cual motivó una rápida intervención para evaluar su estado. Comprobaron que iba “borracha” y que la profesional no estaba en condiciones de cumplir con sus obligaciones. Al no tener una alternativa ni margen de maniobra a esas horas a nivel sanitario, no tuvieron más remedio que suspender el espectáculo.

Los numerosos aficionados y miembros de las cuadrillas participantes que habían acudido a disfrutar del festejo taurino manifestaron su decepción. No obstante, reconocieron que fue la decisión más acertada bajo las circunstancias.

Denuncian una agresión

Además, desde la peña Els Cornupetes denuncian una presunta agresión de la médico a una joven de la junta organizadora, quien sufrió heridas en la cara y arañazos en los brazos. Reclamaron la presencia de la Guardia Civil que se personó en el municipio. Los promotores aseguran que tomarán las medidas necesarias para evitar que una situación similar se repita en el futuro, y el Ayuntamiento de Forcall baraja tomar medidas legales ante la gravedad del asunto.

Fue la única nota negativa de una jornada que estaba siendo un éxito. Coincidió con el estreno de un nuevo recinto taurino en la localidad, en una zona cercana al colegio, alejada del centro urbano de Forcall. Durante el día, celebraron una bendición de coches y camiones en el pabellón, una comida de hermandad, corro de vacas, tardeo y cena. La exhibición de emboladores, con los grupos Argolla, Fortanete, Fuego y a correr, Mirambel, Sant Carles y Vistabella era el broche taurino. Una propuesta que no pudo llevarse a cabo y dio paso a una discomóvil, todavía con la sorpresa e incredulidad en el ambiente por lo sucedido.

Profesionales imprescindibles

Cabe recordar que el médico y otros profesionales sanitarios son figuras imprescindibles para la celebración de cualquier acto de bous al carrer. El médico es el responsable de garantizar la atención inmediata en caso de cualquier incidente. Su presencia en plenas facultades es un requisito legal y ético fundamental para la seguridad de todos los involucrados. Esta cancelación pone de manifiesto la importancia de contar con personal capacitado para garantizar el desarrollo seguro de este tipo de eventos.