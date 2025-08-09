Geldo inaugura hoy el programa de actos de su 33ª Semana Cultural

Desde hoy, 9 de agosto, hasta el próximo domingo, 17 de agosto, la Plaza de D. Antonio Férriz Díaz de Geldo va a ser un continuo hervidero de cultura con una programación de lujo en su tradicional Semana Cultural.

Este pequeño pueblo del interior de Castellón, que desde hace años apuesta por el turismo cultural, es muy conocido por su certamen de arte urbano —ImaginArte Geldo—, gracias al cual ochenta murales (hasta la fecha) adornan las fachadas de las viviendas con la firma de artistas de renombre internacional como: Martz, Xolaka, La Nena Wapa, David de Limón, Anna Repullo o Felipe Pincel Echeverría, entre otros.

Respecto a su Semana Cultural, que alcanza ya la 33ª edición y cuyos actos son totalmente gratuitos para los asistentes, comienza este sábado, 9 de agosto, a las 22.30 horas, con el concierto de la Sociedad Musical de Geldo para conmemorar el 25 aniversario de su fundación.

Mañana, 10 de agosto, a las 22.30 horas, tendrá lugar la esperada gala de entrega de los premios de ‘Geldo y Acción! 2025’, un festival de cortometrajes rodados en la propia localidad, con Dani Orviz, poeta y monologuista, como maestro de ceremonias.

El lunes 11 de agosto, a las 23 horas, Suso Imbernón estrena su obra de teatro cómico ‘Paco Panjabi (Profesor de yoga)’; mientras que el martes 12, también a las 23 horas, se proyectarán la película de cine mudo ‘El Circo’ de Charles Chaplin, acompañada de un cuarteto de jazz y tango en directo que ambientarán la proyección a la antigua usanza.

La compañía de teatro La Catrina estará en Geldo el miércoles 13, a las 23 horas, con ‘Homenaje a una desconocida’, protagonizada por Desirée Belmonte y Mercè Tienda, obra finalista de los prestigiosos Premios Max.

El jueves 14 y sábado 16, en ambos casos a las 23 horas, se podrá disfrutar de sendos tributos a Miguel Ríos, con la Rock&Ríos Band, y a Raffaella Carrà, con Rebeca Querol. Asimismo, el viernes 15, a las 23 horas, en colaboración con la Asociación Cutural Torre Selda, llega la música clásica de la mano de Aurora Peña (soprano), Fernando Pascual (violín), José Enrique Bouché (violonchelo) y Aida Velert (piano) con el espectáculo Night & Day.

El colofón a esta Semana Cultural será el domingo 17 de agosto, a las 22.30 horas, con el concierto del Clara Juan Quartet, con Clara Juan (saxo tenor y soprano), Borja Flores (bajo eléctrico), Javi Domínguez (guitarra) y Simone Zaniol (batería).

Presentaciones y talleres

Por otro lado, la Semana Cultural de Geldo se completa con toda una serie de actos, presentaciones y talleres durante los nueve días de este gran evento, entre los que destaca la entrega de los premios de la IV Edición del Concurso de Lettering y Caligrafía Ramón Rubio —hoy, 9 de agosto, a las 19.30 horas—, talleres de magia o cerámica y el intercambio cultural promovido por el Consulado de Bolivia en Valencia, que presentará la danza folklórica boliviana por el cuerpo de baile Tinkus San Simón, filial Valencia —mañana, 10 de agosto, a las 11 horas—.

Toda la programación cultural se puede consultar en las redes sociales del Ayuntamiento de Geldo, su web municipal y en https://geldocultural.es/.