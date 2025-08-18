El 'Cristo del apagón' vuelve a brillar en l’Alcora

El Cristo de la Agonía, popularmente conocido como el Cristo del apagón, ya luce restaurado en su capilla de la calle Enmedio de l’Alcora. La imagen, con más de un siglo de historia, fue robada la noche del histórico apagón que dejó a toda España sin luz. Tras meses de incertidumbre y gracias a la implicación vecinal, la figura ha recuperado su lugar en el casco antiguo de la capital de l’Alcalatén.

El suceso conmocionó al municipio. La noticia del robo, difundida en primer lugar por Mediterráneo, desencadenó una ola de solidaridad. Los vecinos de la calle Enmedio, la calle los Moros y la plaza Caragol respondieron al llamamiento realizando pequeñas aportaciones económicas que, sumadas, permitieron cubrir los gastos de la restauración.

El gesto solidario no quedó solo en el vecindario. El propio alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir; y la edila de Fiestas, Vanessa Periz, colaboraron como unos vecinos más. El restaurador alcorino Francesc Chiva aplicó un precio especial en señal de apoyo, y la Cristalería Ferrer donó el cristal de la capilla, roto durante el robo.

El Cristo fue hallado tras la presión ejercida por la Guardia Civil y la Policía Local. «La imagen fue localizada por un viandante en el Portal de Verdera, escondida entre rocas, pero con graves daños: un brazo desprendido y la cruz rota», explicó el vecino Julián Bel. Ahora, restaurada y custodiada de nuevo por el vecindario, la imagen recupera su valor no solo artístico, sino sobre todo sentimental.

La devoción popular se refleja también en el azulejo cerámico que acompaña al Cristo, con versos en dorado del poeta local Vicente Mallol, cuya familia custodió la capilla durante décadas.

El restaurador Francesc Chiva entrega la imagen ya recuperada al vecino Julián Bel. / Javier Nomdedeu

Patrimonio religioso

El caso del Cristo de la Agonía es un ejemplo más del rico patrimonio religioso popular de l’Alcora. Calles y barrios conservan pequeñas capillas u ornacinas en paredes de casas con santos como San Miguel, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer o la Virgen de los Dolores. Lejos de ser solo símbolos de fe, estas imágenes forman parte de la memoria colectiva y de la identidad local. Los vecinos celebran que el Cristo del apagón vuelva a su lugar, con la esperanza de que no se repitan episodios.