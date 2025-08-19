El obispado alquila el convento de San José de Castelló y le da un nuevo uso

Desde que en 2023 las monjas de clausura Carmelitas Descalzas dejaran el convento de San José, en el camí Caminàs de Castelló (junto al asilo y el colegio Lledó), este inmueble, propiedad del obispado de la diócesis Segorbe-Castellón permanece cerrado.

Imagen general del convento, este lunes. / TONI LOSAS

Por este motivo, y con el fin de sacarle una rentabilidad al recinto, el episcopado ha decidido alquilarlo por 50 años a una empresa privada con sede en Burriana que tiene previsto abrir una residencia para personas con enfermedad mental grave que se encuentran en un momento estable y con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años.

El acuerdo entre ambas partes mantiene la iglesia del convento a la que se accede por una puerta exterior en manos del obispado para que pueda realizar en la misma los actos religiosos que estime oportuno.

Iglesia del convento a la que se accede por una puerta exterior. / TONI LOSAS

Hay que recordar que esta iglesia tuvo un especial protagonismo en la tornà de la Romeria de les Canyes porque la comitiva siempre entraba antes de llegar a la basílica de la Virgen del Lledó y era recibida por las religiosas. La pandemia y luego el traslado de las monjas y el cierre del convento terminaron con esta tradición.

Imagen de archivo de la visita de las reinas a las monjas de clausura, durante la tornà de la Romeria de les Canyes. / Mediterráneo

En cuanto a los trabajos de reforma del edificio que, en general, se encuentra en buen estado comenzarían cuando la empresa dispusiera de todos los permisos. A partir de ahí, el plazo para ejecutar la obra es de diez meses, por lo que el servicio podría abrir a finales de 2026. De hecho, en la actualidad se encuentra a la espera de que la Generalitat valenciana le conceda la declaración de interés comunitario de actividades terciarias o de servicios (publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 14 de agosto) y que no llegaría, como pronto, a mediados del mes de septiembre.

Otra imagen del convento de San José, en el camí Caminàs de Castelló. / Mediterráneo

Pablo Ribes, gerente de la firma que ha arrendado el edificio para la puesta en marcha de la residencia, explicó a este periódico que el proyecto cuenta con 37 plazas de residentes que vivirán en estas instalaciones y que, pese a que será una residencia privada, los interesados podrían optar a ayudas sociales autonómicas. El número de trabajadores será de una treintena aproximadamente.

La rehabilitación del antiguo convento de San José de la capital, muy conocido antaño por la venta, a través del torno, de los recortes que sobraban tras hacer las sagradas formas para la Comunión, respetará la fachada y el huerto interior será para uso de los residentes. «Hará falta su adaptación a la actual normativa como, por ejemplo, a la que hace referencia a incendios», destacó Ribes en declaraciones a este periódico.