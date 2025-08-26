Cuenta atrás en Benicàssim para la Belle Epoque 2025: Toda la programación de la gran cita modernista

El palacete municipal de Villa Elisa recupera el brillo que tuvo a principios del siglo XX gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Benicàssim y un grupo de mujeres vinculadas a la Belle Époque, que celebrará su XIV edición los días 5, 6 y 7 de septiembre.

Tras meses de trabajo, en los que realizaron labores de costura y recogida de piezas antiguas, han logrado rehabilitar las estancias con objetos y detalles decorativos de la época, muchos de ellos donados por más de 30 familias del municipio. La alcaldesa, Susana Marqués, agradeció el esfuerzo de las voluntarias al afirmar que con la cocina y el interior del edificio recuperados «gracias a las chicas Belle Époque y a la generosidad de los vecinos», Villa Elisa vuelve a vestirse de historia «con utensilios, cuadros y piezas».

Marqués destacó también que este edificio modernista además de ser un lugar «emblemático de Benicàssim, representa también hoy el espíritu de nuestra singular Ruta de las Villas, un tesoro patrimonial, cultural y turístico que nos singulariza y que nos recuerda el inicio de nuestra ciudad como destino turístico referente, tanto en la provincia como fuera de ella».

La alcaldesa junto a las mujeres que han colaborado en la decoración. / MEDITERRÁNEO

Villa Elisa, restaurada en 2019 con el apoyo de la Diputación, fue adaptada como espacio cultural y artístico frente al mar, y ayer volvió a mostrar su valor con la inauguración de sus estancias, que podrán visitarse durante el fin de semana de la Belle Époque.

Ese fin de semana, bajo el lema La Exposición Universal de las Villas, el paseo Pilar Coloma se transformará en un escaparate de progreso del siglo XIX con inventos, espectáculos, recreaciones históricas y mercadillo modernista. Villa Elisa será el Gran Palais de Benicàssim, tal como se hizo en la Exposición Universal de París de 1.900.

Programación Belle Époque

Por ello, el palacete municipal albergará, concretamente, una exposición de los ganadores del concurso de pintura rápida de las trece ediciones anteriores, desde la creación de este evento modernista benicense. Además, el edificio de primera línea de la playa del Voramar también acogerá una colección de trajes y sombreros que son un reflejo de las últimas tendencias entre los vecinos y veraneantes en Las Villas de Benicàssim.

El programa incluirá recreaciones históricas como la recepción de embajadores o el desfile de las naciones, junto a conciertos, espectáculos, exposiciones, un mercadillo modernista y atracciones singulares como el carrusel Denzel y el globo aerostático Gilfard.

En total, más de 40 actividades para todos los públicos que harán de la localidad costera un escenario único donde la historia y la modernidad se dan la mano.

PROGRAMA BENICÀSSIM BELLE ÉPOQUE 2025

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

17:30 – 00:00 H | APERTURA DEL MERCADO MODERNISTA. Paseo Pilar Coloma.

17:30 – 00:00 H | CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.

17:30 – 22:30 H | APERTURA DEL CARRUSEL DENTZEL. Atracción frente a Villa Margarita (acceso por orden de llegada).

17:30 – 21:30 H | GRAND PALAIS VILLA ELISA. Exposiciones de arte y moda en Villa Elisa (interior).

17:30 – 18:30 H | INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL. Recreación teatralizada frente a Villa Margarita.

18:00 – 18:30 H | DIXIE WORLD’S FAIR. Pasacalles musical desde Villa Margarita.

18:00 – 21:00 H | CONCURSO DE VESTIMENTA. Inscripciones en el Punto de Información Villa Elisa.

18:30 – 19:30 H | TICKETS PARA EL GLOBO GIFFARD. Recogida en el Punto de Información Villa Ana.

19:00 – 20:00 H | RECEPCIÓN DE EMBAJADORES INTERNACIONALES. Recreación teatralizada frente a Villa Elisa.

19:30 – 21:30 H | APERTURA DEL GLOBO GIFFARD. Acceso con ticket frente a salida Calle Els Baladres (playa).

19:30 – 20:00 H | EL CREMALLER. Exhibición de bailes tradicionales frente a Villa Elisa.

20:30 – 22:00 H | BRISAS DE PARÍS A ESPAÑA. Espectáculo musical frente a Villa Amparo.

SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025

11:00 – 00:00 H | APERTURA DEL MERCADO MODERNISTA. Paseo Pilar Coloma.

11:00 – 00:00 H | CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.

11:00 – 13:30 H | APERTURA DEL CARRUSEL DENTZEL. Atracción frente a Villa Margarita (acceso por orden de llegada).

11:00 – 13:30 H | GRAND PALAIS VILLA ELISA. Exposiciones de arte y moda en Villa Elisa (interior).

17:30 – 22:30 H | APERTURA DEL CARRUSEL DENTZEL. Atracción frente a Villa Margarita (acceso por orden de llegada).

17:30 – 21:30 H | GRAND PALAIS VILLA ELISA. Exposiciones de arte y moda en Villa Elisa (interior).

17:30 – 18:30 H | UNIÓ MUSICAL D’ORPESA. Pasacalles musical desde Villa Ana hasta Villa Elisa.

17:30 – 18:30 H | DESFILE DE LAS NACIONES. Pasacalles costumbrista desde Villa Ana hasta Villa Elisa.

17:30 – 18:30 H | THE NETS. Espectáculo itinerante desde Villa Ana hasta Villa Elisa.

18:00 – 21:00 H | CONCURSO DE VESTIMENTA. Inscripciones en el Punto de Información Villa Elisa.

18:30 – 19:30 H | TICKETS PARA EL GLOBO GIFFARD. Recogida en el Punto de Información Villa Ana.

19:00 – 20:00 H | LES POMPIERS. Espectáculo itinerante desde Villa Elisa hasta Villa Ana.

19:30 – 21:30 H | APERTURA DEL GLOBO GIFFARD. Acceso con ticket frente a salida Calle Els Baladres (playa).

20:30 – 22:00 H | ENTRE PALMIRAS Y SUSPIROS. Espectáculo musical frente a Villa Amparo.

DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025

11:00 – 21:00 H | APERTURA DEL MERCADO MODERNISTA. Paseo Pilar Coloma.

11:00 – 21:00 H | CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.

11:00 – 18:00 H | CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA. Acreditaciones en el Punto de Información Villa Elisa.

11:00 – 13:30 H | APERTURA DEL CARRUSEL DENTZEL. Atracción frente a Villa Margarita (acceso por orden de llegada).

11:00 – 13:30 H | GRAND PALAIS VILLA ELISA. Exposiciones de arte y moda en Villa Elisa (interior).

16:00 – 21:00 H | APERTURA DEL CARRUSEL DENTZEL. Atracción frente a Villa Margarita (acceso por orden de llegada).

17:30 – 21:00 H | GRAND PALAIS VILLA ELISA. Exposiciones de arte y moda en Villa Elisa (interior).

17:30 – 18:30 H | LES POMPIERS. Espectáculo itinerante desde Villa Elisa hasta Villa Ana.

18:00 – 21:00 H | CONCURSO DE VESTIMENTA. Inscripciones en el Punto de Información Villa Elisa.

18:30 – 19:30 H | PASEO DE AUTORIDADES Y EMBAJADORES. Recreación teatralizada desde Villa Elisa hasta Villa Ana.

19:00 – 20:00 H | THE NETS. Espectáculo itinerante desde Villa Elisa hasta Villa Ana.

20:00 – 21:00 H | UNIVERSAL DIXIE VIBES. Espectáculo musical frente a Villa Amparo.

20:30 – 20:45 H | BAILE DEL FAROLILLO. Baile participativo frente a Villa Amparo.

20:55 – 21:00 H | CLAUSURA BENICÀSSIM BELLE ÉPOQUE 2025. Fuegos artificiales frente a Villa Amparo.