Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo

Las fiestas patronales de Alcalà de Xivert en honor a San Juan Bautista y Sagrado Corazón de Jesús han finalizado este domingo con un sobresalto que al final solo ha quedado en anécdota. Y es que mientras gran cantidad de vecinos de esta localidad del Baix Maestrat estaban en el recinto taurino presenciando el último toro embolado de estas fiestas, un grupo de xivertenses se han percatado que la decena de vacas que una hora antes había sido exhibidas para recorrer las calles del municipio, se había escapado y empezaba a desfilar dirección al pueblo. Ha sido ante el asombro de todos los presentes.

Los astados, desorientados, han entrado en las calles de la localidad y han hecho parada en la plaza del Centro Sanitario. Allí, tras escuchar gritos, han emprendido salida por las afueras del pueblo. Las vacas han cruzado toda la localidad sin causar daños personales ni materiales.

Ante este percance, el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha decidido suspender el Correfocs y el castillo de fuegos artificiales para poner por finalizadas las fiestas locales.

Durante todo el domingo se ha exhibido astados de la ganadería de Alberto Garrido, de Torre d’En Doménec, tanto en sesión matinal, vespertina y por la noche. Rápidamente, y nada mas escaparse las vacas, se ha movilizado al ganadero para coger los mansos del corral y salir en busca del ganado que se ha escapado del camión donde hay estaban listas para regresar esta localidad de la Plana Alta.

Este domingo finalizaban las fiestas patronales de este municipio después de ocho días de festejos. La normalidad había sido la nota destacada, pero en este último día de festejos saltó la sorpresa con la fuga de una decena de vacas del camión en el que se encontraban.