Brutal agresión a un cámara y un redactor de À Punt por dos ganaderos en Alcalà de Xivert
Dos ganaderos han apaleado a ambos miembros del equipo de la televisión autonómica cuando cubrían la noticia sobre las reses que escaparon durante las fiestas
N. Gargallo
Dos ganaderos han agredido a un redactor y a un cámara de la televisión autonómica À Punt mientras cubrían la información sobre las vacas bravas que se escaparon la noche del domingo en Alcalà de Xivert, según han denunciado fuentes de la cadena esta mañana.
Ha sido este martes cuando, los ganaderos, "visiblemente molestos con la información de seguridad ciudadana" alertando del riesgo para la ciudadanía de que estas reses se encuentren sueltas sin control, reaccionaron con violencia y atacaron al equipo de À Punt.
Han apaleado al redactor y al cámara, hasta que el primero ha perdido el conocimiento. Ambos han sido atendidos en el hospital.
También el equipo técnico ha sufrido daños durante la agresión, que denunciarán ante la Guardia Civil.
El colectivo sindical ha manifestado su total apoyo a las dos víctimas y ha exigido que los agresores "no queden impunes".
