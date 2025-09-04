Castellón acoge la II edición de las Jornadas de Comunicación y PYMES de Dircom CVM

El próximo 11 de septiembre, el Auditorio de Castellón se convertirá en el epicentro de la comunicación empresarial con la celebración de la II edición de las Jornadas de Comunicación y PYMES, organizadas por la Asociación de Directivos de Comunicación de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia (Dircom CVM).

El encuentro reunirá a más de 250 CEO, directivos y profesionales de la comunicación y el tejido empresarial, consolidándose como una cita de referencia para reflexionar sobre el papel estratégico que desempeña la comunicación en la competitividad y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

La jornada cuenta con el respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, la Diputación y el Ayuntamiento de Castellón, y la Universitat Jaume I (UJI). Asimismo, cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Castellón, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ComunitAD, adComunica y el Club de Marketing del Mediterráneo.

La comunicación como motor de crecimiento y reputación

En un contexto de transformación constante, la jornada pondrá sobre la mesa los grandes retos de las pymes en materia de comunicación: desde la construcción de marcas sólidas y con propósito hasta la gestión de la reputación, pasando por la incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial en la estrategia corporativa.

“Las pymes representan el corazón de nuestro tejido económico y la comunicación se ha convertido en una palanca imprescindible para que puedan diferenciarse, competir y crecer. Esta jornada busca ofrecerles herramientas, referentes y experiencias reales para seguir avanzando”, ha señalado Esther Castellano, presidenta de Dircom CVM.

Un programa de alto nivel

El programa contará con expertos de primer nivel, como Carolina Miyata (Prodigioso Volcán), Álex Pallete (PICNIC Purpose-Driven Growth) o Sandra Sotillo (Trustmaker). También participarán directivos de compañías referentes como Grupo Gimeno, Grupo Choví Alimentación, IKEA, Altadia Group, DACSA, Grefusa, Vicky Foods, Cuatroochenta, Kyndryl y Fundación Lab.

A través de ponencias, diálogos y mesas redondas, se abordarán cuestiones clave como el valor del propósito, la comunicación para generar confianza y negocio, la innovación y la tecnología con propósito.

El evento se completará con el caso real de la Fundación LAB (AVE) y concluirá con una actuación especial de Javier Botía, Campeón Mundial de Mentalismo, antes del cóctel final de networking, pensado para favorecer el intercambio entre profesionales.