Muere una mujer al salir del agua en la playa Torre de la Sal
La víctima entró en parada cardiorrespiratoria tras salir del mar
Una mujer de 58 años ha fallecido este domingo en la playa Torre de la Sal de Cabanes tras salir del agua y entrar en parada cardiorrespiratoria.
El aviso ha entrado a las 10.41 horas y hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una ambulancia SAMU, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El SAMU ha atendido a la mujer, pero no ha podido recuperarla, por lo que ha confirmado su fallecimiento.
