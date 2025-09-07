Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una mujer al salir del agua en la playa Torre de la Sal

La víctima entró en parada cardiorrespiratoria tras salir del mar

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU / GVA - Archivo

Una mujer de 58 años ha fallecido este domingo en la playa Torre de la Sal de Cabanes tras salir del agua y entrar en parada cardiorrespiratoria.

El aviso ha entrado a las 10.41 horas y hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una ambulancia SAMU, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El SAMU ha atendido a la mujer, pero no ha podido recuperarla, por lo que ha confirmado su fallecimiento.

